ما هي أغلى 18 شقة بيعت في دبي؟

واصل القطاع العقاري في دبي خلال شهر يناير/كانون الثاني 2023 أداءه القوي وسجل نمواً في المبيعات بالتوازي مع تسجيل صفقات بيع لشقق فاخرة بأسعار قياسية.

وأظهر تحليل أجراه موقع المصدر العقاري لبيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي أن سوق العقارات الفاخرة في دبي شهد خلال يناير/كانون الثاني 2023 تسجيل 18 صفقة بيع لشقق فاخرة فاقت قيمة كل منها 10 مليون دولار أي 36.7 مليون درهم، وبلغت القيمة الاجمالية للشقق الـ 18 مجتمعة أكثر من 1.2 مليار درهم أي ما يعادل نحو 326.9 مليون دولار.

1- المشروع: بولغاري لايتهاوس دبي (Bulgari Lighthouse Dubai). سعر الشقة: 119 مليون درهم. الموقع: جميرا باي. المساحة: 11657 قدم مربع. متوسط سعر القدم المربع: 10209 درهم.

2- المشروع: بولغاري لايتهاوس دبي. الموقع: جميرا باي. سعر الشقة: 116 مليون درهم. المساحة: 11.655 قدم مربعة. متوسط سعر القدم المربع:9953 درهم.

3- المشروع: بولغاري لايتهاوس دبي. الموقع: جميرا باي. سعر الشقة: 74.7 مليون درهم. المساحة: 6439 قدم مربع. متوسط سعر القدم المربع: 11601 درهم.

4- المشروع: بولغاري لايتهاوس دبي. الموقع: جميرا باي. سعر الشقة: 73.4 مليون درهم. المساحة: 6475 قدم مربع. متوسط سعر القدم المربع: 11336 درهم.

5- المشروع: ون كانال (ONE CANAL). الموقع: قناة دبي المائية. سعر الشقة: حوالي 75 مليون درهم. المساحة: 20150 قدم مربع. متوسط سعر المتر المربع: 3600 درهم.

6- المشروع: بولغاري لايتهاوس دبي. الموقع: جميرا باي. سعر الشقة: 71.85 مليون درهم. المساحة: 6439 قدم مربع. متوسط سعر القدم المربع: 11158 درهم.

7- المشروع: بولغاري لايتهاوس دبي. الموقع: جميرا باي. سعر الشقة: 68.5 مليون درهم. المساحة: 6475 قدم مربع. متوسط سعر القدم المربع: 10579 درهم.

8- المشروع: بولغاري لايتهاوس دبي. الموقع: جميرا باي. سعر الشقة: 67 مليون درهم. المساحة: 6439 قدم مربع. متوسط سعر القدم المربع: 10405 درهم.

9- المشروع: بولغاري لايتهاوس دبي. الموقع: جميرا باي. سعر الشقة: 65.75 مليون درهم. المساحة: 6475 قدم مربع. متوسط سعر القدم المربع: 10154 درهم.

10- المشروع: آري دبي. الموقع: الوصل. سعر الشقة: حوالي 62 مليون درهم. المساحة: 11763 قدم مربع. متوسط سعر القدم المربع: 5274 درهم.

11- المشروع: آري دبي. الموقع: الوصل. سعر الشقة: حوالي 62 مليون درهم. المساحة: 11763 قدم مربع. متوسط سعر القدم المربع: 5274 درهم.

12- المشروع: بالم بيتش باورز 3. الموقع: نخلة جميرا. سعر الشقة: 60.8 مليون درهم. المساحة: 15202 قدم مربع. متوسط سعر القدم المربعة: 4 آلاف درهم.

13- المشروع: ون كانال. الموقع: قناة دبي المائية. سعر الشقة: أقل من 60 مليون درهم. المساحة: 16460 قدم مربع. متوسط سعر القدم المربع: 3600 درهم.

14- المشروع: مساكن فورسيزونز الخاصة في دبي. الموقع: قناة دبي المائية. سعر الشقة: 54 مليون درهم. مساحة الشقة: 5682 قدم مربع. متوسط سعر القدم المربع: 9504 درهم.

15- المشروع: أورلا من أمنيات. الموقع: نخلة جميرا. سعر الشقة: حوالي 51.2 مليون درهم. المساحة: 7324 قدم مربعة. متوسط سعر المتر المربع: 6989 درهم.

16- المشروع: منتج ومساكن أتلانتس ذا رويال. الموقع: نخلة جميرا. سعر الشقة: 46.1 مليون درهم. المساحة: 7450 قدم مربع. متوسط سعر القدم المربع: 6188 درهم.

17- المشروع: بي في (بولغاري) ريزيدنسز. الموقع: جميرا باي. سعر الشقة: أقل من 43 مليون درهم. المساحة: 3169 قدم مربع. متوسط سعر القدم المربع: 13546 دره.

18- المشروع: ون زعبيل. الموقع: زعبيل الأولى. سعر الشقة: حوالي 42.2 مليون درهم. مساحة الشقة: 9983 قدم مربع. متوسط سعر القدم المربع: 4227 درهم.

واستحوذ مشروع مبنى بولغاري لايتهاوس، الذي تطوره شركة مراس للتطوير العقاري التابعة لمجوعة دبي القابضة في جميرا باي، على الحصة الأكبر من أغلى الشقق المباعة في يناير/كانون الثاني، حيث سجل بيع أغلى شقة في دبي وبلغت قيمتها 119 مليون درهم بالإضافة إلى شقة أخرى بيعت بـ 116 مليون درهم، وبلغ اجمالي الشقق المباعة في بولغري لايتهاوس دبي خلال الشهر الماضي ثمانية شقق بقيمة اجمالية ناهزت 656 مليون درهم.

الشقة الجاهزة الوحيدة

كانت الشقة الوحيد الجاهزة في القائمة هي شقة فاخرة في مساكن بولغاري ريزيدنسز BV RESIDENCES في جزيرة جميرا باي أيضاً والتي بيعت بـ 42.9 مليون درهم، لتكون بذلك الأغلى من حيث سعر القدم المربع الذي بلغ 13546 درهم. فيما بيعت باقي الشقق على الخريطة ضمن مشاريع قيد الانشاء.

وكانت شركة الاستشارات العقارية العالمية “نايت فرانك” ذكرت في تقرير صدر، مؤخراً، أن عقارات دبي شهدت خلال العام الماضي بيع 219 منزل فاخر (فلل وشقق) تجاوزت قيمة الواحدة منها 10 ملايين دولار، وأشارت إلى أن ذلك يعد نمواً هائلاً من 11 صفقة سجلها سوق العقارات الفاخرة في دبي خلال 2010، وأكثر من الإجمالي المسجل في الفترة بين 2010 و2020. ووصفت نايت فرانك الارتفاع في هذا السوق بأنه كان كبيراً للغاية في العامين الماضيين.

وقالت الشركة إن أداء سوق العقارات الفاخرة في دبي يُظهر بوضوح وصول الإمارة إلى مكانة تنافس الأسواق الراسخة منذ فترة طويلة في أماكن أخرى من العالم، وعدم وجود ما يشير إلى تراجع الطلب، فالطلب لا يهدأ من قبل أصحاب الثروات العالية. ويُظهر استبيان الاتجاهات العالمية للعام 2023 أن الإمارة تظل الوجهة العالمية الأكثر إقبالاً لشراء منزل هذا العام بعد المملكة المتحدة.

وكشفت شركة الاستشارات العقارية “سَفِلز” أن دبي حلت في المرتبة الرابعة عالمياً من حيث نمو قيمة أسعار العقارات الفاخرة خلال النصف الأول من 2022، وذلك ضمن مؤشر “سَفِلز” لقيم رأس المال للعقارات السكنية الفاخرة عالمياً، والذي يقيس نمو قيمة أسعار العقارات الفخمة في 30 مدينة رئيسية عالمية، وبذلك تتفوق دبي على 26 مدينة عالمية.

وارتفعت أسعار العقارات الفاخرة في الإمارة بنسبة 4.7 بالمئة خلال النصف الأول من 2022 فيما شهدت قيم رأس المال في المدن الثلاثين المشمولة في مؤشر سَفِلز نمواً وسطياً بنسبة 2.4 بالمئة.

وتميزت دبي بأنها المدينة الوحيدة غير الأمريكية التي تنجح في الدخول إلى قائمة أفضل خمس مدن من حيث نمو قيمة العقارات الفخمة، إذ جاءت في المرتبة الرابعة. وجاءت ميامي في المرتبة الأولى من حيث نمو قيمة رأس المال في النصف الأول من 2022، حيث سجلت نمواً في قيمة رأس مال العقارات الفاخرة بنسبة 12.5 بالمئة في النصف الأول من 2022، تلتها لوس أنجلوس ثانياً بنمو 6.5 بالمئة، وسان فرانسيسكو ثالثاً بـ 5.5 بالمئة وسجلت أسعار العقارات الفاخرة في دبي نمواً بـ 4.7 بالمئة تليها نيويورك بـ 4.3 بالمئة.