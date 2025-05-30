 في مصر، إطلاق أول فندق توينتي فايف أورز  

أثمرت شراكة بين شركتي ماجد الفطيم وإينيسمور عن إطلاق أول فندق 25hours في مصر داخل مشروع “چنكشن”، الوجهة المستقبلية للأعمال والحياة العصرية في غرب القاهرة. وتشكل هذه الخطوة الظهور الأول لعلامة 25hoursفي السوق المصري، مما يقوي من مكانة” چنكشن” كمركز حيوي للضيافة والأعمال والثقافة.

وأعلنت شركة ماجد الفطيم، الناشطة في تطوير مراكز التسوق والمجتمعات المتكاملة وتجارة التجزئة والترفيه في مناطق الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا، عن شراكة استراتيجية جديدة مع إينيسمور ، الشركة الأسرع نمواً في قطاع الضيافة المستند على أسلوب الحياة العصري.

من خلال أسلوب مبتكر يمزج بين التصميم الإبداعي وروح المرح، تستعد علامة 25 hours لإضفاء طاقة جديدة على مشهد الضيافة في غرب القاهرة. وتُعرف العلامة بتجاربها السردية الغامرة وتصاميمها الداخلية الفريدة وشخصيتها المرتبطة بالمكان، مما يجعل دخولها إلى السوق المحلي خطوة جريئة نحو إعادة تصور دور الفنادق في إثراء الثقافة الحضرية.

يقع الفندق في قلب مشروع”چنكشن” ، وسيضم حوالي 250 وحدة فندقية تشمل غرف فندقية ووحدات سكنية تحمل علامة 25hours Heimat ويجسد الفندق فلسفة علامة 25hours من خلال تجربة نمط حياة متكاملة وعصرية. وسيحظى الضيوف والمقيمون بإمكانية الوصول إلى ثلاثة مطاعم متميزة، ومساحات عمل مشتركة، ومرافق للعناية بالصحة والاستجمام، إلى جانب قاعات متعددة الاستخدام للاجتماعات والفعاليات. وتقدم مساكن 25hours Heimat تجربة سكنية لا مثيل لها تتجاوز المفهوم التقليدي للمعيشة، حيث تتوفر مرافق مبتكرة وخدمات مخصصة من خلال مكتب كونسيرج داخل الموقع، إلى جانب الاستفادة من برنامج مزايا الملكية التابع لشركة .Accor ومنذ تأسيسها في ألمانيا، أصبحت 25hours جزءاً من Ennismore، مجموعة العلامات المتخصصة في الحياة العصرية، وواصلت النمو عالمياً بفضل تجاربها الإبداعية والغنية التي ترتكز على هوية كل موقع تتواجد فيه.

ويمتد مشروع “چنكشن” على مساحة تتجاوز 129,000 متر مربع، مقسّمة على قطعتين مترابطتين، ليقدّم مزيجًا متكاملًا من عروض الأعمال ونمط الحياة. ويشمل التطوير 13 مبنى مكتبيًا متطورًا، وتجارب تجزئة ومطاعم مختارة بعناية، وبنية تحتية مستدامة تستهدف الحصول على شهادة LEED الذهبية. ويوفر المشروع 97,000 متر مربع من المساحات المكتبية الحديثة والمرنة، والمخصصة للشركات المعاصرة والمستقبلية.

وقد تم الكشف عن مشروع “چنكشن” في أبريل 2025 كجزء أساسي من استراتيجية ماجد الفطيم التوسعية في مصر. وصُمم المشروع لتعزيز الإنتاجية والإبداع وروح المجتمع من خلال بنيته التحتية المتقدمة، وتخطيطه المميز، ومساحاته العامة ومسارات المشي المنسّقة بعناية. وباعتماد الاستدامة كمبدأ أساسي، يهدف “چنكشن” للحصول على شهادة LEED الذهبية، جامعًا بين عناصر الأعمال والحياة العصرية في رؤية جديدة لكيفية العمل والتعاون والتفاعل مع المدينة. ومع وصول علامة 25hoursستضفي طابعاً جديداً من الحيوية على منطقة “چنكشن” ، مساهماً في تحويلها إلى وجهة بارزة للأعمال والثقافة وريادة الأعمال العصرية.