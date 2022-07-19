بـ 1.5 مليار ريال سعودي، تأسيس صندوق استثمار في مجال الضيافة وتطوير الفنادق

وقع صندوق التنمية السياحي اليوم، اتفاقية شراكة ثلاثية الأطراف بين الصندوق، وشركة “إنيسمور” شركة الضيافة الأسرع نمواً في عالم الضيافة العصرية وشركة الراجحي المالية.

وتهدف اتفاقية الشراكة إلى تأسيس صندوق استثماري في مجال الضيافة من شأنه أن يعمل على تطوير فنادق في مجال الضيافة العصرية “لايف ستايل”، بحجم قدره 1.5 مليار ريال، مما يعزز من الفرص الواعدة في قطاع الضيافة في مختلف الوجهات السياحية بالمملكة بحسب وكالة الانباء السعودية.



وتأتي هذه الشراكة استكمالاً للجهود التي أعلنها صندوق التنمية السياحي مؤخراً لبحث إطلاق صندوق استثماري بهدف تطوير مجموعة من الفنادق من فئة “لايف ستايل” بالتعاون مع شركة ” إنيسمور”، وذلك خلال فعاليات النسخة الخامسة من مبادرة مستقبل الاستثمار التي أُقِيمت خلال شهر أكتوبر 2021.

وبموجب هذه الاتفاقية، سيستثمر صندوق التنمية السياحي في الصندوق الاستثماري الذي أُنشِئ، بينما ستشارك شركة ” إنيسمور” في تصميم وتشغيل المشاريع تحت مجموعة من علاماتها التجارية لفنادق من فئة “لايف ستايل”، كما ستعمل شركة الراجحي المالية على إدارة الصندوق الاستثماري وجذب الاستثمارات، وستعمل الأطراف الثلاثة على تحديد المواقع وتوفير خيارات التمويل لهذه المشاريع.

لتمكين المستثمرين والرقي بالخدمات المقدمة في مجال الضيافة العصرية "لايف ستايل"، #صندوق_التنمية_السياحي يوقع اتفاقية شراكة مع "إنيسمور" والراجحي المالية لإنشاء صندوق استثماري لتطوير الوجهات السياحية وإثراء التجارب في قطاع السياحة بالمملكة. pic.twitter.com/6v1x4N9org — صندوق التنمية السياحي (@TDF_SA) July 19, 2022



ووقع اتفاقية الشراكة ثلاثية الأطراف كل من: الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية السياحي قصي الفاخري، والرئيس التنفيذي المشارك في شركة “إنيسمور” قوراف بوشان، والرئيس التنفيذي لشركة الراجحي المالية وليد الراشد الحميد، الذي حضر نيابةً عنه مدير إدارة الاستثمارات العقارية عاصم بن طارق رقبان.

وقال الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية السياحي قصي الفاخري: “تعكس اتفاقية الشراكة مع شركتَيْ (إنيسمور) والراجحي المالية التزامنا التام في صندوق التنمية السياحي تجاه مذكرات التفاهم والاتفاقيات نحو تحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للسياحة، المتمثلة بترسيخ مكانة المملكة بصفتها وجهة سياحية عالمية من خلال الاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة التي يوفرها قطاع السياحة بالمملكة، كما تعد خطوة إيجابية نحو تحقيق طموحاتنا الرامية إلى تطوير قطاع السياحة، والسعي نحو استمرارية توفير خيارات جديدة ومتنوعة وتمكين القطاع الخاص من الاستثمار في قطاع الضيافة بالمملكة؛ بهدف إثراء تجارب الزوّار وتحقيق التنمية السياحية والاقتصادية المستدامة”.



من جانبه، قال الرئيس التنفيذي المشارك في شركة “إنيسمور” قوراف بوشان: تمثل مشاركتنا في الصندوق الاستثماري الجديد علامة فارقة على صعيد إستراتيجية نمو شركتنا في المنطقة، ويسر “إنيسمور” أن تعزز التزامها بتوظيف وتدريب وتطوير الكفاءات السعودية في قطاع الضيافة، بالإضافة إلى توفير خدمات سياحية من شأنها بناء علاقات عميقة مع السيّاح الدوليين والمحليين. ويسرّنا أن نتعاون مع صندوق التنمية السياحي للإسهام في النهوض بقطاع السياحة في المملكة”.

بدوره، أوضح الرئيس التنفيذي لشركة الراجحي المالية وليد الراشد الحميد أن هذه الاتفاقية تعد تجسيدًا للشراكة بين القطاع الخاص والقطاع العام من خلال إتاحة فرص استثمارية تسهم بتوظيف رؤوس الأموال في برامج وطنية ترتكز على القطاع السياحي، الذي يشهد تحولًا نحو إنشاء وجهات سياحية عصرية ومستدامة، بالاعتماد على إمكانات بلادنا الاستثنائية على صعيد التراث والسياحة والمعالم المميّزة، التي تمكّن من جذب المزيد من الاستثمارات المحلّية والأجنبية؛ لتحقق أهدافنا الوطنية الاقتصادية، مشددًا على التزام “الراجحي المالية” بتوفير أفضل الحلول التمويلية والاستثمارية.

ومن خلال الاتفاقية، يهدف صندوق التنمية السياحي إلى الترويج للاستثمار في الوجهات السياحية التي حددتها الإستراتيجية الوطنية للسياحة، والعمل على توفير مجموعة متنوعة من المرافق الترفيهية وتجارب الطعام المميزة لمحبي السياحة الترفيهية. ومن المتوقع أن تسهم هذه الجهود في توفير حوالي ألفَيْ غرفة فندقية، إلى جانب فرص التدريب المميزة للكفاءات السعودية، فضلًا عن تعزيز جودة الفرص والعروض الاستثمارية في القطاع.



وتعد “إنيسمور” مشروعًا مشتركًا بين مجموعة الضيافة العالمية “أكور” ورجل الأعمال شاران باسريتشا، أكبر شركات الضيافة العصرية على مستوى العالم والأسرع نمواً، حيث تتألف بوصفها مجموعة رائدة من 14 علامة تجارية، وتضم محفظتها 101 منشأة فندقية عاملة حول العالم، و137 منشأة فندقية قيد التطوير حالياً، وتشتمل قائمة العلامات التجارية التابعة للمجموعة على كل من: (21c Museum Hotel) و(25hours) و(Delano) و(Gleneagles) و(Hyde) و(JO&JOE) و(Mama Shelter) و(Mondrian) و(Morgans Originals) و(SLS) و(SO/) و(The Hoxton) و(TRIBE) و(Working From_).

وتشكّل مسألة تطوير فنادق من فئة “لايف ستايل” إحدى المقومات الأساسية التي تقوم عليها إستراتيجية المملكة؛ للترحيب بالعلامات التجارية الرائدة التي تتمتع بإرث إبداعي عريق وتلعب دوراً فاعلاً في النهوض بالمجتمع.