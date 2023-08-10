مويضي المطيري by مويضي المطيري

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بعد ساعات..إيداع حساب المواطن للمستفيدين..و 4 خطوات للاستعلام

مويضي المطيري by مويضي المطيري

خلال ساعات قليلة سيتم إيداع دعم حساب المواطن في حسابات المستفيدين من البرنامج ، وذلك للدفعة 69 شهر أغسطس 2023 .

ويترقب المستفيدين السعوديين أن يبدأ بعد منتصف الليل اليوم إيداع حساب المواطن في حسابات المستفيدين، ويتاح للمستفيدين الذين كانت حالة الأهلية لهم مؤهل، والاستعلام عن نزول الدعم في حساباتهم من خلال خطوات حيث يمكن للمستفيدين للتحقق من الأهلية الدخول على البوابة الإلكترونية

خطوات الاستعلام :

  • دخول بوابة برنامج حساب المواطن من هنا.
  • تسجيل الدخول برقم الهوية.
  • اختيار الدفعات المالية.
  • التأكد من حالة الدفعة ومبلغ الدعم المودع.

وكان الملك سلمان بن عبدالعزيز قد أصدر توجيهاً ملكياً قبل أيام تضمَّن تمديد العمل ببرنامج حساب المواطن وفق الآلية المتَّبعة حالياً، كما نصَّ التوجيه الملكي على استمرار تقديم الدعم الإضافي المؤقت لمستفيدي البرنامج لمدة شهرين، تشمل دورات شهر أغسطس الحالي وشهر سبتمبر القادم، إلى جانب استمرار فتح باب التسجيل في برنامج حساب المواطن خلال تلك الفترة.

كما أعلن برنامج حساب المواطن عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي أكس، “نويتر” سابقاً أنّ موعد صرف الدفعة الحالية هو يوم الخميس 10 أغسطس 2023م.

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