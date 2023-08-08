لم يتبق سوى يومين على إيداع دعم حساب المواطن، وذلك للدفعة 69 شهر أغسطس 2023 ليتم إيداعها في حسابات المستفيدين البنكية.

وأكدت “خدمة المستفيدين” التابعة لبرنامج حساب المواطن أن صرف الدفعات المالية تكون يوم 10 من كل شهر ميلادي ما لم يوافق عُطلة أو إجازة رسمية، ليتم إيداع الدفعة الجديدة يوم 10 أغسطس 2023.

يذكر أن الدعم الإضافي الاستثنائي لحساب المواطن، وجه به الملك سلمان في مرسوم ملكي مؤخرًا بناءً على مقترح من ولي العهد السعودي، ليتم الصرف إلى شهر سبتمبر المقبل مع استمرار فتح باب التسجيل للمستفيدين الجدد.

وقد أنشئ برنامج حساب المواطن لحماية الأسر السعودية من الأثر المباشر وغير المباشر المتوقع من الإصلاحات الاقتصادية المختلفة، والتي قد تتسبب في عبء إضافي على بعض فئات المجتمع.