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بنك الرياض: شراء 5 ملايين سهم وتخصيصها لبرنامج حوافز الموظفين

مجلس إدارة بنك الرياض السعودي يوافق على شراء عدد من أسهم البنك بغرض تخصيصها لبرنامج حوافز الموظفين

بنك الرياض يؤكد أنه لن يكون للأسهم التي سيتم تخصيصها لبرنامج حوافز الموظفين حق التصويت في الجمعيات العامة لمساهمي البنك

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بنك الرياض يشتري 5 ملايين سهم ويخصصها لبرنامج حوافز الموظفين

وافق مجلس إدارة بنك الرياض السعودي، حديثاً، على شراء عدد من أسهم البنك وبحد أقصى خمسة ملايين سهم وذلك بغرض تخصيصها لبرنامج حوافز الموظفين.

وقال بنك الرياض؛ ثالث أكبر بنوك السعودية من حيث القيمة السوقية، في بيان على موقع تداول، إن عملية الشراء سيتم تمويلها من موارده الذاتية، موضحاً أن نسبة أسهم الخزينة لدى البنك حالياً من إجمالي فئة الأسهم محل الشراء معدومة.

وأكد أنه سيتم التصويت على القرار من قبل الجمعية العامة غير العادية القادمة والتي سوف يعلن عنها لاحقا وذلك حسب متطلبات الفقرة الرابعة من المادة السابعة عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بالشركات المساهمة المدرجة، وبعد أن يستوفي البنك شروط الملاءة المالية الواردة في الفقرة الثالثة من المادة السابعة عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة كما سيتم تقديم تقرير صادر عن المحاسب القانوني للبنك حسب متطلبات هذه الفقرة.

وأضاف أنه لن يكون للأسهم التي سيتم شراؤها حق التصويت في الجمعيات العامة لمساهمي البنك.

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