البنوك السعودية تبدأ تطبيق إصلاحات بازل 3

بدأت البنوك السعودية التطبيق الرسمي لإصلاحات (بازل 3) الأخيرة ابتداءً من 1 كانون الثاني / يناير 2023، وذلك تماشياً مع الجدول الزمني المتفق عليه دولياً، والمقرر من لجنة بازل للإشراف البنكي والتي تُعد الجهة المعنية بوضع المعايير الدولية للرقابة الاحترازية على البنوك.

وأوضح البنك المركزي السعودي، أن إصلاحات (بازل 3) الأخيرة الصادرة من لجنة بازل في كانون الأول / ديسمبر 2017، والتي جاءت مكمّلة لمعايير (بازل 3) الصادرة في عام 2010، تهدف إلى رفع مستوى الثقة بمنهجية احتساب الأصول الموزونة بالمخاطر عبر تحسين حساسية المنهج المعياري المستخدم في احتسابها، وتقليل الاعتماد على منهج الأنظمة الداخلية، إضافة إلى تعزيز رأس المال المبني على المخاطر بمراجعة إطار الرافعة المالية، والحد الأدنى لمخرجات احتساب الأصول الموزونة بالمخاطر.

وأشار البنك المركزي إلى أنه تماشياً مع هذه الإصلاحات فقد عمل على تحديث إطار التعليمات الاحترازية المتعلقة بمخاطر رأس المال في البنوك المحلية، وذلك من منطلق الوفاء بالتزامات المملكة بصفتها عضواً في مجموعة دول العشرين، واستكمالاً لسعي البنك المركزي بأن تكون المملكة من الدول السباقة في تطبيق المعايير الدولية. ويأتي ذلك استناداً إلى الصلاحيات المنوطة بالبنك المركزي السعودي بموجب نظامه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 36) وتاريخ 11 / 04 / 1442هـ، ونظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 5) وتاريخ 22 / 02 / 1386هـ.

كما قام البنك المركزي السعودي خلال النصف الثاني من عام 2022 بتطبيق تجريبي لإصلاحات (بازل 3) الأخيرة بمشاركة كافة البنوك المحلية، والذي تبين من خلال نتائجه الأولية جاهزية القطاع البنكي للتطبيق الرسمي، مع استمرار الحفاظ على مستويات رأس مال مستقرة، مما يساهم في تحقيق مستهدفات البنك المركزي بالحفاظ على استقرار القطاع المالي.

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