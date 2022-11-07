بنك الرياض يستثمر في مشاريع التخصيص

وقَّع المركز الوطني للتخصيص في السعودية اتفاقية تعاون مشترك مع بنك الرياض؛ بهدف تأسيس إطار تعاون مشترك بين الطرفين، حيث يُعدُّ القطاع البنكي أحد أهم الشركاء الإستراتيجيين في نجاح عمليات التخصيص والشراكة.

ووقَّع الاتفاقية كلٌّ من الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتخصص، مهند باسودان، والرئيس التنفيذي لبنك الرياض، طارق السدحان.





وبهذه المناسبة أوضح المركز الوطني للتخصيص أن الاتفاقية:

ستسهم في تحفيز عملاء البنك من الشركات على الاستثمار في مشاريع التخصيص والشراكة في السعودية.

ستمكن البنوك من القيام بدعم عمليات التخصيص والشراكة من خلال الإسهام تمويل القطاع الخاص، وتقديم الاستشارات التي سيكون لها الأثر الإيجابي في جذب واستقطاب الاستثمارات المحلية والدولية.

أهداف الاتفاقية

وأشار المركز إلى أن أهداف هذه الاتفاقية تتمحور حول:

· تعزيز فرص ومشاريع التخصيص والشراكة بين القطاع العام والخاص للمستثمرين المحليين والدوليين من خلال المشاركة في استطلاعات السوق والاستشارات المالية.

التسويق الداخلي والخارجي.

تنظيم الفعاليات والتدريب وبناء المعرفة.

كما تأتي هذه الاتفاقية استكمالاً لدور المركز الوطني للتخصيص في نجاح طرح فرص التخصيص أمام القطاع الخاص في القطاعات المستهدفة بالتخصيص السبعة عشر.