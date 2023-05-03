سامر باطر by سامر باطر

أخبار ذات صلة

Posted inأخبار أريبيان بزنس

الملياردير المصري سميح ساويرس يتلكأ في الاستثمار في مصر ويتجه للسعودية

سامر باطر by سامر باطر

أشار الملياردير المصري سميح ساويرس أنه يفضل التريث حاليا إزاء فرص الاستثمار في مصر بحسب ما نقله موقع المال المصري. وقال ساويرس مؤسس شركة أوراسكوم للتنمية القابضة، إنه يحبذ التريث في ضخ استثمارات جديدة في السوق المصرية خلال الوقت الحالي، بزعمه أن الظروف الحالية.

تصريحات سابقة لسميح الذي يُعَد وشقيقه نجيب ساويرس من أكبر الأثرياء في مصر، أثارت ردود فعل واسعة لدى الجمهور والإعلاميين المتابعين للشأن الاقتصادي المصري.

المليادير سميح ساويرس لفت خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الشركة ، إلى أنه سيتم الاستمرار في ضخ الاستثمارات القائمة بالفعل أو المحددة سابقا على أن يتم التريث في نظيرتها الجديدة، في ظل صعوبة إجراء أي دراسات جدوى حاليًا. وأشار إلى أنهم مهتمون بالاستثمار والدخول للسوق السعودية الفترة المقبلة سواء بشكل شخصي من خلاله هو أو من خلال شركة أوراسكوم. واحتفلت شركة أوراسكوم القابضة بتسلم أولى وحدات سكنية من مشروع بغرب القاهرة.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا
سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...