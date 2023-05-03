أشار الملياردير المصري سميح ساويرس أنه يفضل التريث حاليا إزاء فرص الاستثمار في مصر بحسب ما نقله موقع المال المصري. وقال ساويرس مؤسس شركة أوراسكوم للتنمية القابضة، إنه يحبذ التريث في ضخ استثمارات جديدة في السوق المصرية خلال الوقت الحالي، بزعمه أن الظروف الحالية.

تصريحات سابقة لسميح الذي يُعَد وشقيقه نجيب ساويرس من أكبر الأثرياء في مصر، أثارت ردود فعل واسعة لدى الجمهور والإعلاميين المتابعين للشأن الاقتصادي المصري.

المليادير سميح ساويرس لفت خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الشركة ، إلى أنه سيتم الاستمرار في ضخ الاستثمارات القائمة بالفعل أو المحددة سابقا على أن يتم التريث في نظيرتها الجديدة، في ظل صعوبة إجراء أي دراسات جدوى حاليًا. وأشار إلى أنهم مهتمون بالاستثمار والدخول للسوق السعودية الفترة المقبلة سواء بشكل شخصي من خلاله هو أو من خلال شركة أوراسكوم. واحتفلت شركة أوراسكوم القابضة بتسلم أولى وحدات سكنية من مشروع بغرب القاهرة.

كلام لم تسمعه من #سميح_ساويرس من قبل:

? "آه طبعا"ً توقفت عن الاستثمار في مصر.. لهذا السبب!

? #السعودية تشهد ثورة استثمارية.. وهنشوف فيها "كذا دبي"

? هذا هو الفرق بين الأزمة عندنا والأزمة في تركيا#الأسواق_العربية pic.twitter.com/lNqgkMPGTs — الأسواق العربية (@AlArabiya_Bn) May 2, 2023