ابراهيم العثمان by ابراهيم العثمان

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الحج والعمرة تشترط التصريح عن المبالغ المالية التي تزيد عن 16 ألف دولار

ابراهيم العثمان by ابراهيم العثمان

دعت وزارة الحج والعمرة في السعودية، القادمين للحج والعمرة إلى الإفصاح عن المبالغ المالية الكبيرة التي تزيد عن 60 الف ريال سعودي (16 الف دولار) .

وقالت الوزارة في تغريدة لها، بموقع التواصل تويتر : عند قدومكم، تأكدوا من الإفصاح عن المبالغ أو الأغراض التي بحوزتكم إن كانت تزيد على 60 ألف ريال”.

ويشمل ذلك المبالغ النقدية والعملات الأجنبية، والهدايا والأجهزة، والمجوهرات والمعادن النفسية.

وذكرت الوزارة أنه يجب تعبئة الإقرار الجمركي عند الدخول أو المغادرة، وذلك في 5 حالات، هي:

  • حمل عملات محلية أو أجنبية تزيد قيمتها على 60 ألف ريال.
  • حمل سبائك أو مجوهرات تصل قيمتها إلى 60 ألف ريال.
  • حمل بضائع بكميات تجارية بقيمة أعلى من 3 آلاف ريال.
  • حمل مواد يُحظر استيرادها أو تصديرها مل الآثار وغيرها.
  • حمل سلع تخضع للضريبة الانتقائية.

وأشارت إلى أن عدم توقيع الإقرار الجمركي يُعرض للمساءلة القانونية.

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