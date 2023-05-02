موسم الحج 2023، التصاريح بدء من الجمعة 5 مايو

أكد فريق نسك لأريبيان بزنس أنه سيعلن قريبا عن تفاصيل باقات الحج والية الحجز. وستصدر تصاريح الحج بدء من يوم الجمعة القادم الموافق لـ 5 مايو، وسيتم تبليغ أصحاب الطلبات عبر رسائل في التطبيق أو عبر الجوال، وسيبدأ بدء موسم الحج الذي سيقارب عدد الحجاج فيه مليوني حاج، في الثامن من شهر ذي الحجة، والذي من المتوقع أن يوافق يوم الاثنين 25 يونيو، وينتهي في رابع أيام عيد الأضحى المبارك وهو يوم التشريق، والذي سوف يوافق في الشهور العربية 13 ذي الحجة ويوافق 30 يونيو 2023.

التسجيل في نسك

يمكن إجراء الحجز لأداء مناسك الحج من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة الحج والعمرة، أو من خلال تطبيق «نسك» السعودي.

طرق التأكد من حالة الحجز لأداء مناسك الحج

تلفت وزارة الحج والعمرة إلى أنه بعد إتمام الحجز لأداء مناسك الحج، يمكن التأكد من حالة الحجز من خلال طريقتين، وهم كالأتي «تصل رسالة نصية «إشعار» عبر الهاتف المحمول، أو التحقق عن طريق موقع وزارة الحج والعمرة وتطبيق نسك الإلكتروني.

كيفية الاستعلام عن حجز الحج عن طريق موقع وزارة الحج والعمرة السعودية

– الدخول إلى موقع وزارة الحج والعمرة السعودية

– اختار الاستعلام عن الحجز.

كيفية الاستعلام عن حجز الحج عبر تطبيق نسك الإلكتروني

– الدخول على تطبيق نسك عبر هذا الرابط

– اضغط على خدمات الحج

– اختار الاستعلام عن الحجز.