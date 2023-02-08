أعلنت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، فتح باب التسجيل لموسم الحج للعام (1444هـ -2023) من خلال الموقع الرسمي للهيئة أو التطبيق الذكي للهيئة، خلال الفترة من 13 شباط/فبراير الجاري، حتى 10 آذار/مارس المقبل.

وأوضحت الهيئة أنها ستبدأ فور انتهاء فترة التسجيل، آلية الفرز ومنح تصاريح الحج وفقاً للشروط والضوابط المعتمدة.

وكانت المملكة العربية السعودية، قد أعلنت مطلع العام الجاري عن توقيع اتفاقيات بشأن حصص وخدمات الحجاج مع وفود 24 دولة إسلامية، استعدادا لموسم غير مسبوق منذ 2020 لا يضع حدا لأعمار الحجاج أو أعدادهم.

وأفادت وزارة الحج والعمرة أن الوزير توفيق الربيعة، وقع 17 اتفاقية دولية مع 17 وفدا لدول فيما وقع نائبه عبد الفتاح المشاط 7 اتفاقات مماثلة مع 7 وفود أخرى.

وتتضمن الاتفاقيات، “الحصة المخصصة لكل وفد، ومنافذ ووسيلة القدوم والمغادرة، والتعليمات التنظيمية”، وفق تغريدات الوزارة دون تفاصيل أكثر.

وفرضت السعودية منذ حدوث جائحة كورونا في العام 2020 قيودا على أعداد وأعمار الوافدين لإداء الفريضة، غير أن الوزير السعودي أعلن رفع تلك القيود والعودة لما قبل الجائحة.

وفي العام 2019 أدى المناسك نحو 2.5 مليون شخص، تراجعوا في 2020 إلى نحو 10 آلاف من داخل السعودية وارتفعوا في 2021، إلى 60 ألفا من الداخل أيضا، قبل أن يشهد موسم العام الماضي مشاركة 899 ألفا و353، بينهم 779 ألفا و919 من خارج المملكة.