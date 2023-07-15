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Posted inأخبار أريبيان بزنس

البورصة المصرية تربح 35.8 مليار جنيه في أسبوع

سجلت البورصة المصرية مكاسب سوقية 35.8 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع

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البورصة المصرية
البورصة المصرية

سجلت البورصة المصرية مكاسب سوقية بلغت 35.8 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع المنتهي ليغلق رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بالسوق عند 1.168.4 تريليون جنيه مقابل 1.132.6 تريليون جنيه أي بنسبة نمو بلغت 3.2%.

وارتفع مؤشر السوق الرئيس “إيجي إكس 30″، بحسب وكالة الأنباء السعودية، بنسبة 1.40%، محققاً 17342.29 نقطة، فيما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “إيجي إكس 70” بما نسبته 1.33%، ليصل إلى 3428.07 نقطة، وسجل مؤشر “إيجي إكس 100” الأوسع نطاقاً انخفاضاً بنسبة 1.20%، لينهي التعاملات عند مستوى 5084.40 نقطة.

وبلغ إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية نحو 15 مليار جنيه، في حين بلغت كمية التداول نحو 3.868 مليون ورقة مُنَفّذَة على 340 ألف عملية، خلال تعاملات الأسبوع المنتهي.

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