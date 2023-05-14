بدء إعلان أسعار الذهب في البورصة المصرية

بدأت البورصة المصرية اعتباراً من يوم الأحد في إعلان أسعار الذهب على موقعها الإلكتروني.

وظهر سعر الذهب على الموقع الإلكتروني للبورصة بسعر عرض 2687.17 جنيه للجرام (نحو 87 دولار)، وسعر طلب 2744.34 جنيه للجرام الواحد.

وقال رئيس البورصة رامي الدكاني، في بيان للبورصة في وقت لاحق اليوم الأحد، إن الأسعار المعروضة فورية استرشادية لأفضل طلبات الشراء وعروض البيع للجرام الواحد من الذهب عيار 24.

وذكرت البورصة المصرية، في تنويه أسفل شريط السعر، إن هذه البيانات استرشادية تم إعدادها من قبل شركة جولد نت للتجارة وتحت كامل مسؤوليتها، وإن دور البورصة يقتصر على نشرها دون أدني مسؤولية قانونية عليها فيما يتعلق بصحة أو دقة تلك المعلومات.

وأشار الدكاني إلى أن هذه الخطوة تأتي بالتزامن مع بدء تلقي الاكتتاب في أول صندوق متخصص في الاستثمار في الذهب في مصر.

ووفق بيان البورصة، فالصندوق هو كيان متخصص للاستثمار في الذهب عن طريق طرح وثائق يتم الاكتتاب فيها ومن ثم يتم توجيه الحصيلة لشراء الذهب المصفى والمنقى وفق معايير محددة محلياً ودولياً، وتحقق تلك الصناديق عائد وفقاً لحركة أسعار الذهب.

وقال “الدكاني” إن إنشاء صناديق الاستثمار في المعادن النفيسة وخاصة الذهب سيعمل على ضبط السوق، كما سيؤدي إلى ترشيد الطلب على شراء السبائك الذهبية والجنيهات مع وجود بديل منظم يتيح للمستثمرين الاستثمار في المعدن النفيس دون الحاجة لشراء الذهب من الأسواق والاحتفاظ به، وأيضاً دون دفع تكاليف إضافية مثل “المصنعية” وغيرها، مما يعمل على تقليل المخاطر وتعظيم العائد على المدى الطويل.

ويأتي إطلاق الصندوق في وقت يتزايد فيه الإقبال على الذهب كملاذ آمن في ظل عدم اليقين حول إمكانية تراجع قيمة العملة المحلية أكثر في مصر، وهو ما تسبب في قفزات في أسعار الذهب بالسوق المحلية.