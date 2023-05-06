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Posted inأخبار أريبيان بزنس

البورصة المصرية تخسر 32 مليار جنيه في أسبوع

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خسرت البورصة المصرية 32 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهي

خسرت البورصة المصرية 32 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهي ليغلق رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بالبورصة عند 1.116 تريليون جنيه مقابل 1.148 تريليون جنيه أي بنسبة تراجع 2.8 بالمئة.

وانخفض مؤشر السوق الرئيس “إيجي إكس 30″، بحسب وكالة الأنباء السعودية، بنسبة 2.82 بالمئة، محققاً 17295.27 نقطة، وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “إيجي إكس 70” بما نسبته 3.14 بالمئة، ليصل إلى 2978.40 نقطة، كما سجل مؤشر “إيجي إكس 100” تراجعاً بنسبة 3.27 بالمئة، لينهي التعاملات عند مستوى 4521.82 نقطة.

وبلغ إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية نحو 10.7 مليار جنيه، فيما بلغت كمية التداول نحو 2.118 مليار ورقة مُنَفّذَة على 312 ألف عملية، خلال الأسبوع المنتهي.

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