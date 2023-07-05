حدد برنامج حساب المواطن، موعد صرف الدعم للدفعة الـ 68 لشهر يوليو الجاري، الذي يصادف منتصف الأسبوع المقبل.

وقال حساب المواطن، في تغريدة عبر “تويتر”: “إنه لم يتبق سوى 5 أيام على إيداع الدفعة الـ 68 من برنامج حساب المواطن”.

وأوضح “حساب المواطن” أنه لم تصدر مبالغ الدعم لدفعة شهر يوليو 2023، موضحًا أنه في حال انطبق معايير الاستحقاق على المتقدم سيشمله الدعم بتاريخ 10 يوليو 2023 ولمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن بإمكان المستفيد استخدام حاسبة الدعم التقديرية.

و حساب المواطن، هو برنامج حكومي بدأ في ديسمبر 2017، ويهدف لتخفيف الأعباء عن المواطن وتقديم الدعم المادي للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط.

وكذلك تعويض المواطنين الذين قد تلحقهم أي مخاطر، بسبب التوسعات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة.

5 أيام على إيداع الدفعة الـ 68 من برنامج حساب المواطن.. pic.twitter.com/Xp2lgZaDOX — حساب المواطن (@citizenaccount) July 5, 2023