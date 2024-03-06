“طلعت مصطفى” و”المهيدب” يطلقان شركة طلعت مصطفى السعوديَّة للتطوير العمرانيّ

أعلنت مجموعة “طلعت مصطفى”، المطور العمراني الأبرز في جمهورية مصر العربية وشريكها الإستراتيجي مجموعة “المهيدب”، عن تأسيس وإطلاق شركة مجموعة طلعت مصطفى السعودية للتطوير العمراني.

تهدف الشراكة إلى تطوير مجموعة متنوعة من المشاريع العمرانية الذكية والمستدامة في السعودية، حيث يعد مشروع مدينة بنان باكورة الشراكة الإستراتيجية بالعاصمة الرياض.

أهداف شركة مجموعة طلعت مصطفى السعودية للتطوير العمراني

وقع الاتفاقية كلاً من هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة “طلعت مصطفى القابضة”، وعصام بن عبدالقادر المهيدب، الرئيس التنفيذي لمجموعة “المهيدب”، وذلك بحضور سليمان بن عبدالقادر المهيدب، رئيس مجلس إدارة مجموعة “المهيدب”.

أعلنت مجموعة طلعت مصطفى، وشريكها الاستراتيجي #مجموعة_المهيدب عن تأسيس وإطلاق شركة مجموعة طلعت مصطفى السعودية للتطوير العمراني.

تهدف الشراكة إلى تطوير مجموعة متنوعة من المشاريع العمرانية الذكية والمستدامة في المملكة.



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https://t.co/g19NB48K0c pic.twitter.com/LH8kPZUCfl — مجموعة المهيدب (@AlMuhaidibGroup) March 5, 2024

وبهذه المناسبة، قال هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة “طلعت مصطفى القابضة”: إننا “سعيدون بأن يكون للمجموعة بصمة جديدة في المملكة العربية السعودية بما يعكس رؤيتنا ويعزز سعينا نحو إقامة المزيد من المدن الذكية المستدامة ذات الأسلوب العصري مستندين بذلك على خبرتنا الممتدة على مدار أكثر من 50 سنة”.

وأضاف مصطفى: “نحن متحمسون للشراكة مع مجموعة “المهيدب”، في تنفيذ مجموعة من المشاريع العمرانية القادمة، والتي نسعى من خلالها إلى رفع جودة المعيشة وبناء مجتمعات نابضة بالحياة”.

مدينة “بنان” الذكية بالرياض

ومن جانبه، قال سليمان بن عبدالقادر المهيدب، رئيس مجلس إدارة مجموعة “المهيدب”: أننا “متفائلون جدا بهذه الشراكة الإستراتيجية مع مجموعة “طلعت مصطفى”، والتي نهدف من خلالها لتحقيق التنمية المستدامة في بناء المدن الذكية، وبناها التحتية، وتعزيز دور المجموعة في تنمية قطاع التطوير العقاري، وقطاع الإنشاءات، ودعم حركة الاقتصاد الوطني في المملكة“.

وأضاف المهيدب:” نتطلع أن تكون مدينة “بنان”، أيقونةً عمرانية متكاملة بالعاصمة الرياض ضمن بيئة متطورة، ومبتكرة، وصديقة للبيئة، ترتقي بمستوى جودة الحياة لسكانها من المواطنين، والمقيمين، وتعكس أفضل معايير الرفاهية، والأمان، وأن تكون المدينة الجديدة نموذجًا مشرفًا للتنمية العقارية والابتكار بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030”.

ووفقا لهذه الشراكة، سيتم تطوير أول مشروع وهو مدينة “بنان” الجديدة، على مساحة 10 ملايين متر مربع، منها 40% مساحات خضراء مفتوحة.

وسيكون المشروع متعدد الاستخدامات حيث يضم 27 ألف وحدة سكنية بين الفلل، والشقق بمساحات، وتصاميم متنوعة، وخدمات متكاملة مثل: الخدمات الصحية، والتعليمية، والتجارية، وناد رياضي، ومناطق خدمات عامة، وغيرها.

كما تم تكليف عدد من المكاتب الاستشارية العالمية، لوضع مخطط متكامل للمشروع، يراعى التطورات في التصاميم المعمارية لتواكب التطورات العمرانية الحالية، والمستقبلية.

أهم أعمال “مجموعة المهيدب”

و”مجموعة المهيدب”، هي شركة استثمارية سعودية مقرها الرئيسي بالدمام، أسسها الشيخ الراحل، عبد القادر المهيدب، في عام 1943.

وتنشط أعمالها في قطاعات العقارات، وقطاع الخدمات المصرفية، والمنتجات الغذائية، والاستهلاكية، والصناعة، والبنية التحتية، ومواد البناء والمقاولات، ولديها عدد من الشركات التابعة، منها شركة ميار للأغذية، وشركة ثبات للإنشاءات، وشركة مصدر لمواد البناء، ومجموعة صافولا، وشركة أبيات، وشركة رؤية للاستثمار، وشركة أكوا باور، ومجموعة كابلات الرياض.