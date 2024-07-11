بعد صراع طويل.. أبل تعلن عن فتح نظام الدفع عبر الهاتف للمطورين في أوروبا

وافقت المفوضية الأوروبية اليوم على عرض مقدم من شركة أبل لفتح نظام الدفع عبر الهاتف المحمول الخاص بها للمطورين، وذلك في خطوة لإنهاء تحقيق دام أربع سنوات كان من الممكن أن يؤدي إلى فرض غرامة كبيرة على الشركة العملاقة.

عرض أبل لمدة 10سنوات

ويهدف عرض أبل، الذي سيكون ساريًا لمدة 10 سنوات، إلى معالجة مخاوف المفوضية بشأن القيود التي كانت تفرضها الشركة على وصول مطوري محافظ الهاتف المحمول من جهات خارجية إلى تقنية NFC (الاتصال قريب المدى) في المتاجر لمستخدمي نظام التشغيل iOS في الاتحاد الأوروبي.

وتسمح تقنية NFC أو تقنية النقر والتنقل التي تسمى بالاتصال قريب المدى بإجراء عمليات دفع بدون تلامس باستخدام الهاتف الذكي.

وكانت المفوضية الأوروبية قد اتهمت أبل قبل عامين بعرقلة المنافسة على محفظة Apple Pay للهاتف المحمول من خلال منع مطوري تطبيقات المحفظة المنافسين من الوصول إلى هذه التقنية.

وبموجب العرض الجديد، سيُسمح لمطوري التطبيقات الأوروبيين بدمج خيارات الدفع بالنقر والتنقل في تطبيقات iOS الخاصة بهم، بما في ذلك تلك المتعلقة بالمفاتيح الرقمية للسيارات، وشارات الشركات.

وكذلك مفاتيح المنازل، ومفاتيح الفنادق، وبرامج الولاء/المكافآت، وتذاكر الفعاليات من داخل التطبيقات الخاصة بهم، وفقًا لما ورد عن الشركة.