قفزت أسهم أبل 2٪ لتكسب أكثر من 60 مليار دولار في القيمة السوقية في ثوانٍ، بعد أشار تقرير لبلومبرغ أن شركة أبل تختبر لدى أقسامها وبين موظفيها أداة ذكاء اصطناعي تلقب بـ أبل جي بي تي Apple GPT وتقوم بتطويرها لتنافس أوب إي آي Open AI و غوغل وغيرها من الشركات.

ويأتي “تسريب” أبل المخطط له عبر بلومبرغ لتطمين المحللين والمستثمرين من مواكبة الشركة لموجة الذكاء الاصطناعي الطاغية، وطورت أبل روبوت محادثة يلقبه إليه بعض المهندسين فيها باسم أبل جي بي تي “Apple GPT” لم تحدد الشركة بعد استراتيجية طرحه للمستخدمين من زبائن الشركة ويعتقد إنها تهدف إلى إصدار إعلان مهم متعلق بالذكاء الاصطناعي العام المقبل. يقول التقرير إن شركة آبل قامت ببناء إطار عمل خاص بها يحمل الاسم الرمزي أجاكس “Ajax” ، لإنشاء نماذج لغة كبيرة ، وهي أنظمة قائمة على الذكاء الاصطناعي تدعم أدوات على غرار تشات جي بي تي وغوغل بارد، ويعمل أجاكس بحوسبة السحاب وينطلق من سحابة غوغل، وتستخدمه أبل لإنشاء نماذج لغة كبيرة وتكون بمثابة الركيزة لأداة على نمط تشات جي بي تي وإنما للاستخدام الداخلي لدى أبل التي لم ترد على طلب للتعليق.

وقامت أبل بتعليق نشر أداتها بين موظفيها بسبب مخاوف أمنية بشأن الذكاء الاصطناعي التوليدي ، ولكن جرى لاحقا إتاحته منذ ذلك الحين لمزيد من موظفي الشركة.

يستخدم موظفو أبل تلك الأداة للمساعدة في إنشاء نماذج أولية للمنتجات product prototyping يأتي التقرير في الوقت الذي كانت فيه شركة آبل تسعى لتوظيف مؤهلين وأصحاب مواهب الذكاء الاصطناعي التوليدي. نشرت الشركة عددًا قليلاً من إعلانات الوظائف على صفحتها بحثًا عن خبراء في الذكاء الاصطناعي التوليدي.