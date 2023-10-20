فريق التحرير by فريق التحرير

أخبار ذات صلة

Posted inمجتمعآخر الأخبارأخبار أريبيان بزنسقضايا

مصر.. الحجز على أموال رجل أعمال شهير

وجهت النيابة العامة له اتهامات بتهمة توظيف الأموال والاستيلاء على أموال الآخرين بأكثر من مليار جنيه

فريق التحرير by فريق التحرير
رجل أعمال

قال المحامي وليد الفولي محامي المجني عليهم من ضحايا رجل أعمال حاتم الكومي، إن محكمة القاهرة الاقتصادية قضت بمنع المتهم حاتم فؤاد عبد اللطيف محمد الكومي من إدارة أمواله، وتعيين لجنة من جهاز تصفية الحراسات التابع لوزارة المالية كوكيل في إدارة تلك الأموال.

“ملك الطحالب”

وأضاف محامي ضحايا حاتم الكومي، أن حكم الاقتصادية اليوم جاء بخصوص الطلب المقدم بشأن إدارة أموال الكومي أو تصفيتها من النيابة العامة في قضية رجل الأعمال حاتم الكومي والمعروف إعلاميا بـ ملك الطحالب.

وأشار الفولي، إلى أن النيابة العامة وجهت له اتهامات عديدة منها، توظيف الأموال والاستيلاء على أموال الآخرين بأكثر من مليار جنيه بزعم توظيفهم في مشروعات زراعة الطحالب وتربية الأغنام ومزارع الجمبري، مقابل عائد سنوي يصل إلى 40%، وكان تم القبض عليه قبل استعداده للهروب للخارج.

وأوضح دفاع الضحايا، أن الكومي ما زالت التحقيقات معه جارية، وكانت قد جددت النيابة العامة حبسه احتياطيا على ذمة التحقيقات لمدة 45 يوما في جلسة 18/10/2023، والعقوبة في الاتهامات الموجهة له تصل إلى 15 عام سجن عن تهمة توظيف الأموال.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا
فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...