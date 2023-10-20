مصر.. الحجز على أموال رجل أعمال شهير

قال المحامي وليد الفولي محامي المجني عليهم من ضحايا رجل أعمال حاتم الكومي، إن محكمة القاهرة الاقتصادية قضت بمنع المتهم حاتم فؤاد عبد اللطيف محمد الكومي من إدارة أمواله، وتعيين لجنة من جهاز تصفية الحراسات التابع لوزارة المالية كوكيل في إدارة تلك الأموال.

“ملك الطحالب”

وأضاف محامي ضحايا حاتم الكومي، أن حكم الاقتصادية اليوم جاء بخصوص الطلب المقدم بشأن إدارة أموال الكومي أو تصفيتها من النيابة العامة في قضية رجل الأعمال حاتم الكومي والمعروف إعلاميا بـ ملك الطحالب.

وأشار الفولي، إلى أن النيابة العامة وجهت له اتهامات عديدة منها، توظيف الأموال والاستيلاء على أموال الآخرين بأكثر من مليار جنيه بزعم توظيفهم في مشروعات زراعة الطحالب وتربية الأغنام ومزارع الجمبري، مقابل عائد سنوي يصل إلى 40%، وكان تم القبض عليه قبل استعداده للهروب للخارج.

وأوضح دفاع الضحايا، أن الكومي ما زالت التحقيقات معه جارية، وكانت قد جددت النيابة العامة حبسه احتياطيا على ذمة التحقيقات لمدة 45 يوما في جلسة 18/10/2023، والعقوبة في الاتهامات الموجهة له تصل إلى 15 عام سجن عن تهمة توظيف الأموال.