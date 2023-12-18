by فريق التحرير

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إيلون ماسك يضيف 94 مليار دولار لثروته في 2023

أضاف أصحاب المراكز الأولى في مؤشر بلومبرغ للأثرياء أكثر من 460 مليار دولار لأرصدتهم منذ بداية 2023 وكان في طليعتهم إيلون ماسك بـ93.9 مليار دولار

by فريق التحرير
إيلون ماسك

كشف مؤشر “بلومبرغ” للأثرياء أن إيلون ماسك متصدر لائحة أغنى شخص في العالم زاد ثروته خلال منذ بداية عام 2023 بنسبة 68% وبمقدار 93.9 مليار دولار لتصبح 231 مليار دولار.

وأفاد المؤشر أن العشرة الأوائل في ترتيب أغنى الملياردرات أضافوا خلال العام الجاري أكثر من 460 مليار دولار لخزائنهم ليصبح مجموعها 1.2 تريليون دولار، بعدما كانت 765 ملياراً.

ولم يكن إيلون ماسك مالك شركة تسلا ومنصة “إكس” الوحيد من بين الملياردرات في قطاع التكنولوجيا الذي حقق ربحاً هائلاً في العام الذي شارف على الانتهاء. بل كان معه أيضاً مارك زوكربيرغ، مؤسس شركة ميتا الذي حل خلفه مباشرة من حيث تحقيق الربح في 2023، بينما هو يحتل المركز السابع في لائحة الأكثر غنى، بنبسة 163% إذ نجح بإضافة 75 مليار دولار لرصيده المالي لتصبح ثروته حالياً 121 مليار دولار.

وجاء مؤسس أمازون جيف بيزوس في المركز الثالث، بعد أن زادت ثروته 65 مليار دولار لتصبح 172 مليار دولار.

وفي ما يلي ترتيب الملياردرات الخمسة الأوائل من حيث نمو الثروة بين نهاية 2022 و2023:

  1. إيلون ماسك: 68% من 191.9 مليار دولار إلى 231 مليار دولار
  2. مارك زوكربيرغ: 163% من 46 مليار دولارإلى 121 مليار دولار
  3. جيف بيزوس: 61% من 107 مليار دولار إلى 172 مليار دولار
  4. ستيف بالمر: 47% من 86 مليار دولار إلى 127 مليار دولار
  5. لاري بيغ: 45% من 83 مليار دولار إلى 120 مليار دولار
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