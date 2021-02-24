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السعودية: توحيد الإنفاق الحكومي على المشاريع عبر هيئة كفاءة الإنفاق

أعلنت الحكومة السعودية في اجتماعها أمس عن الموافقة على ضم البرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات والتشغيل والصيانة في الجهات العامة إلى مركز تحقيق كفاءة الإنفاق، وتحويل المركز إلى هيئة باسم “هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية” ، والموافقة على تنظيمها.

محرر في الموقع by محرر في الموقع
السعودية: توحيد الإنفاق الحكومي على المشاريع عبر هيئة كفاءة الإنفاق

أصبح مركز تحقيق كفاءة الإنفاق الجهة الموحد المخوَّلة بالشراء لكافة الجهات الحكومية بعد أن وافق أمس مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين على ضم البرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات والتشغيل والصيانة في الجهات العامة إلى مركز تحقيق كفاءة الإنفاق، وتحويل المركز إلى هيئة باسم “هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية” ، والموافقة على تنظيمها.

وبحسب ما نشرته الهيئة فإنها تهدف لتعزيز كفاءة التخطيط والاستخدام الأمثل للموارد بما يضمن عوائد اقتصادية واجتماعية وتنموية مستدامة، ورسم السياسات والخطط واعداد المنهجيات وتوجيد المعايير والاجراءات، فضلا عن بناء المنظومة الإدارية المؤهلة لادارة مشريع ومرافق الدولة وإدارة المال العام. إلى جانب ذلك تتولى الهيئة بناء القدرات البشرية العاملة في القطاع الحكومي ونقل وتوطين أفضل الممارسات العالمية.

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