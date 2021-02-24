السعودية: توحيد الإنفاق الحكومي على المشاريع عبر هيئة كفاءة الإنفاق

أصبح مركز تحقيق كفاءة الإنفاق الجهة الموحد المخوَّلة بالشراء لكافة الجهات الحكومية بعد أن وافق أمس مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين على ضم البرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات والتشغيل والصيانة في الجهات العامة إلى مركز تحقيق كفاءة الإنفاق، وتحويل المركز إلى هيئة باسم “هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية” ، والموافقة على تنظيمها.

وبحسب ما نشرته الهيئة فإنها تهدف لتعزيز كفاءة التخطيط والاستخدام الأمثل للموارد بما يضمن عوائد اقتصادية واجتماعية وتنموية مستدامة، ورسم السياسات والخطط واعداد المنهجيات وتوجيد المعايير والاجراءات، فضلا عن بناء المنظومة الإدارية المؤهلة لادارة مشريع ومرافق الدولة وإدارة المال العام. إلى جانب ذلك تتولى الهيئة بناء القدرات البشرية العاملة في القطاع الحكومي ونقل وتوطين أفضل الممارسات العالمية.

أُقيمت اليوم ورشة عمل بعنوان (ملامح نظام المنافسات و المشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية) لعدد من منسوبي الجهات الحكومية، قدمتها كلٌ من الأستاذة/ تركية آل عبدالمحسن، والأستاذة/ ندى الحواس من #مركز_تحقيق_كفاءة_الإنفاق

معًا لنصبح نموذجًا ناجحًا، ورائدًا في #كفاءة_الإنفاق pic.twitter.com/AZSHhZdJx4 — المتحدث الرسمي باسم هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات (@SAUDI_CSE) February 22, 2021