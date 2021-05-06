تبعات هائلة لطلاق الملياردير بيل غيتس مؤسس مايكروسوفت

صنف بيل غيتس رابع أغنى شخص في العالم من قبل فوربس بقيمة صافية تقدر بـ 130 مليار دولار، وأوكل التسوية المالية للطلاق لذات المحامين، من مكتب في بلفيو بواشنطن، الذين تولوا التسوية المالية لجيف بيزوس مؤسس أمازون.



ويشير مكتب المحاماة أندرسون على موقعه على الإنترنت إن الشركة متخصصة في حالات الطلاق المعقدة في مقاطعة كينجز بواشنطن ، حيث تقع سياتل والعديد من ضواحيها ، مع التركيز على القضايا التي تنطوي على عقارات كبيرة وخيارات الأسهم وتقييمات الأعمال والأصول الدولية أو متعددة الدول ، من بين أمور أخرى مثل قضايا أصحاب الأصول العالية وقضايا الثروات العائلية الكبيرة”.

ويلفت أناند جيريدارداس ، وهو مستشار سابق في شركة ماكينزي وكاتب عمود في نيويورك تايمز أن نفوذ بيل غيتس أصبحا هائلا ولذلك سيكون هناك تبعات كبيرة على طلاقه بقوله:”لأن مجتمعنا ارتكب الخطأ الفادح بالسماح للثروة بشراء فرصة اتخاذ قرارات شبه حكومية من قبل مواطن عادي لاصفة رسمية له”.

ويندر انتقاد وصول بيل غيتس الذي لم يكمل الجامعة إلى منصب مستشار عالمي في قطاع الصحة واللقاحات وعشرات المجالات الأخرى بفضل نفوذه الهائل وتمويله لكبرى وسائل الإعلام بما فيها مؤسسات تابعة لبي بي سي والجزيرة ونيويورك تايمز ( بقرابة 250 مليون دولار)، لكن المراسلة الاستقصائية ميغان توهي اعترفت بأننا “وجدنا مرارًا وتكرارًا أن هناك الكثير من الأشخاص في قطاع الصحة العامة ممن يتحدثون إلينا عن مخاوفهم بشأن نفوذ بيل غيتس وتأثيره المتزايد في مجال الصحة العامة، لكنهم بحسب ميغان كانوا مترددين جدًا في قول ذلك علنا وللنشر لأن نفوذه و أمواله كانت في كل مكان “.

“I believe that the commons still exists. I believe that people have humanity, and that they want to take responsibility for easing others' suffering beyond their own self-interest — especially when millions of people are dying” — @tompkinsstange https://t.co/kBFsmFnE4e — Anand Giridharadas (@AnandWrites) May 5, 2021

واشارت صحيفة وول ستريت جورنال إلى تحويل بيل غيتس ما قيمته 2.4 مليار دولار لزوجته خلال إعلانهما عن نية الطلاق.

تتنوع ثروة بيل غيتس بين العقارات والاستثمارات بالأسهم والشركات، ومثلا استثمارات بقرابة 30 مليار دولار بشركة كاسكيد انفستمنت Cascade Investment، وهناك اسهمه في مايكروسوفت بقيمة تقارب 26 مليار دولار. وتصل قيمة منظمة ميليندا وبيل غيتس لحوالي 51 مليار دولار فضلا عن 19 مليار دولار من أراح الأسهم والمكافآت والرواتب التي حصل عليها بيل غيتس في مشاريعه وعمله في فترات سابقة. كما ولديه جزيرة في بيليز اشتراها بقرابة 25 مليون دولار ومنازل وقصور في كل من واشنطن وكاليفورنيا وفلوريدا. فضلا عن مجموعته من السيارات التي يزيد سعرها مجتمعة على 650 ألف دولار بحسب سي ان بي سي.

وتتكشف تفاصيل الخلاف بين الزوجين من مقال قديم في مجلة تايم ظهرت فيه تفاصيل غريبة وهي إجبار زوجة بيل غيتس على تقبل اتفاقية ما قبل الزواج وتنص على أن يقوم بيل كل عام بقضاء اسبوع مع آن ويمبلاد “صديقته السابقة” في منزل ريفي تملكه في كارولينا الشمالية، كما يشير التقرير إلى أن بيل غيتس طلب موافقة آن على زواجه من ميليندا.

وأشار تقرير رويترز إلى شقاق ضرب الزوجين في مناسبات عديدة تحول في الاختلاف إلى شجار شرس حين حاولت ميلندا عام 2013 أن تكتب عبارة في خطاب مؤسسة ميليندا وبيل غيتس السنوي وحينها رفض بيل غيتس ذلك بشدة.

“I believe that the commons still exists. I believe that people have humanity, and that they want to take responsibility for easing others' suffering beyond their own self-interest — especially when millions of people are dying” — @tompkinsstange https://t.co/kBFsmFnE4e — Anand Giridharadas (@AnandWrites) May 5, 2021

يذكر أن بيل غيتس ربح خلال جائحة كورونا المستجد 7.5 مليارات دولار منها 26 مليار دولار تمثل حصته بمايكروسوفت ، بحسب تقارير صحفية أظهرت تفوقه على معظم المستثمرين بمؤشر ستاندرد أند بورز 500. ونجح بيل غيتس بالاستثمار بسبعة شركات حققت أعلى الأرباح وهي شركة الجررات دير (IBD 50 member Deere) وأوتو نيشن (AutoNation) وشركة ادارة النفايات (Waste Management WM).

قفزت أسهم مايكروسوفت بحوالي 53% التي كانت منخفضة مع بداية الجائحة العام الماضي. حقق تسعة مستثمري الأسهم الآخرين فقط من أرباحا أعلى من غيتس، وفقًا لتحليل وحدة البيانات ماركت سميث.

ويشمل هؤلاء جيف بيزوس وأرباحه البالغة 67.9 مليار دولار من أمازون، و 37.8 مليار دولار لمارك زوكربيرج بأسهم فيسبوك (FB) و 33.6 مليار دولار من ايلون ماسك من أسهم تسلا.

ويعادل ما ربحه بيل غيتس وهؤلاء 2% من كامل أرباح المستثمرين البالغة 12.5 تريليون دولار منذ شهر أذار بحسب مؤسسة ولشاير اسوشيتس.

ويشعر المستثمرون بقلق متزايد بشأن مدى تركيز العديد من المؤشرات و المكاسب الهائلة التي حققتها حفنة من الأسهم في المؤشرات الرئيسية إلى مستويات تاريخية، وهي فقط 5 شركات تضم أبل ومايكروسوفت وأمازون وفيسبوك وتسلا التي أصبحت تمثل تمثل 23٪ من مؤشر سوق الأسهم.