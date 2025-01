تبعات هائلة لطلاق الملياردير بيل غيتس مؤسس مايكروسوفت

صنف بيل غيتس رابع أغنى شخص في العالم من قبل فوربس بقيمة صافية تقدر بـ 130 مليار دولار، وأوكل التسوية المالية للطلاق لذات المحامين، من مكتب في بلفيو بواشنطن، الذين تولوا التسوية المالية لجيف بيزوس مؤسس أمازون.



ويشير مكتب المحاماة أندرسون على موقعه على الإنترنت إن الشركة متخصصة في حالات الطلاق المعقدة في مقاطعة كينجز بواشنطن ، حيث تقع سياتل والعديد من ضواحيها ، مع التركيز على القضايا التي تنطوي على عقارات كبيرة وخيارات الأسهم وتقييمات الأعمال والأصول الدولية أو متعددة الدول ، من بين أمور أخرى مثل قضايا أصحاب الأصول العالية وقضايا الثروات العائلية الكبيرة”.

ويلفت أناند جيريدارداس ، وهو مستشار سابق في شركة ماكينزي وكاتب عمود في نيويورك تايمز أن نفوذ بيل غيتس أصبحا هائلا ولذلك سيكون هناك تبعات كبيرة على طلاقه بقوله:”لأن مجتمعنا ارتكب الخطأ الفادح بالسماح للثروة بشراء فرصة اتخاذ قرارات شبه حكومية من قبل مواطن عادي لاصفة رسمية له”.

ويندر انتقاد وصول بيل غيتس الذي لم يكمل الجامعة إلى منصب مستشار عالمي في قطاع الصحة واللقاحات وعشرات المجالات الأخرى بفضل نفوذه الهائل وتمويله لكبرى وسائل الإعلام بما فيها مؤسسات تابعة لبي بي سي والجزيرة ونيويورك تايمز ( بقرابة 250 مليون دولار)، لكن المراسلة الاستقصائية ميغان توهي اعترفت بأننا “وجدنا مرارًا وتكرارًا أن هناك الكثير من الأشخاص في قطاع الصحة العامة ممن يتحدثون إلينا عن مخاوفهم بشأن نفوذ بيل غيتس وتأثيره المتزايد في مجال الصحة العامة، لكنهم بحسب ميغان كانوا مترددين جدًا في قول ذلك علنا وللنشر لأن نفوذه و أمواله كانت في كل مكان “.

“I believe that the commons still exists. I believe that people have humanity, and that they want to take responsibility for easing others' suffering beyond their own self-interest — especially when millions of people are dying” — @tompkinsstange https://t.co/kBFsmFnE4e

— Anand Giridharadas (@AnandWrites) May 5, 2021