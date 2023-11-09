مجلس التعاون الخليجي: إقرار التأشيرة السياحية الموحدة وربط المخالفات المرورية

اعتمد وزراء الداخلية في دول مجلس التعاون الخليجي، في اجتماعهم الذي عقد في سلطنة عمان، مشروع التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة، وتدشين المرحلة الأولى من مشروع ربط المخالفات المرورية إلكترونياً.

وتلا جاسم البديوي، الأمين العام لدول مجلس التعاون الخليجي، بياناً نقلته وكالة الأنباء العمانية، عقب الاجتماع رقم 40 لوزراء الداخلية بدول مجلس التعاون الخليجي، في مدينة مسقط.

وقال البديوي، إن دول مجلس التعاون أمست دول يضرب فيها المثل من حيث ما وصلت إليه من تقدم وازدهار على كافة الأصعدة، وما وصلت إليه من مكانةً إقليمية وعالمية في مجال التنمية وبالأخص تنمية المواطن الخليجي، وأن تحقيق هذه الإنجازات من قبل دول مجلس التعاون واستمرارها بتحقيق الإنجازات تلو الإنجازات، يتطلب تحقيق أمن وطني رفيع المستوى، وضمان مراقبة وردع كل ما من شأنه أن يعرقل هذه المسيرة الخيرة والمباركة التي حققتها الدول الخليجية في وقت قياسي يشهد له القاصي والداني.

وأشار إلى أن ما تشهده دول المجلس من تزايد خطر لآفة المخدرات الأمر الذي أصبح يؤرق المجتمع بكافة المستويات تحتم على الجميع العمل جنباً إلى جنب للتصدي لانتشارها بين شباب دول المجلس وفق استراتيجية عمل موحدة تعالج جميع المحاور (الوقاية- المكافحة- العلاج).

وأشاد بالحملات الوطنية المتعددة التي تضطلع بها دول مجلس التعاون، بالإضافة إلى الجهود الكبيرة التي يبذلها رجال الأمن في مكافحة المخدرات بدول المجلس مستشعرين بذلك دورهم المهم، في حماية أوطانهم من خطر هذه الآفة التي تستهدف شبابنا ومجتمعاتنا.

وتم خلال الاجتماع بحث عدداً من الموضوعات الأمنية المهمة التي من شأنها تعزيز العمل الأمني المشترك، وأبرزها:

تنفيذ مشروع التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة وفق برنامج زمني محدد

تدشين مشروع ربط المخالفات المرورية إلكترونياً بين دول المجلس في مرحلته الأولى

التوجيه بإعداد (استراتيجية خليجية شاملة لمكافحة المخدرات)

الاطلاع على الحملات الأمنية التوعوية.

وعلي هامش الاجتماع، شهد وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون الخليجي، تكريم الفائزين بجائزة الأمير نايف بن عبد العزيز للبحوث الأمنية لعام 2022/2023، والتي تناولت موضوع الذكاء الاصطناعي، وتطبيقاته في المجال الأمني بدول المجلس.

تضم مجموعة دول مجلس التعاون الخليجي التي ستشملها التأشيرة الموحدة التي تتيح للسائح الانتقال بين دول المجلس، كل من:

المملكة العربية السعودية

الإمارات العربية المتحدة

مملكة البحرين

سلطنة عُمان

الكويت

قطر

ما هي التأشيرة السياحيةالخليجية الموحدة؟

تعود فكرة اصدار تأشيرة سياحية موحدة بين الدول الخليجية إلى تشرين الأول/أكتوبر 2015، وكانت دول الخليج العربي في صدد إصدار تأشيرة سياحية موحدة تسمح للسائح الدولي بدخول متعدد للدول الست الأعضاء في المجلس بتأشيرة موحدة وكان من المقرر إصدارها رسمياً منتصف عام 2016، لكن لظروف وأسباب متباينة أوقف المشروع.

وعادت الفكرة لتطرح في العام الماضي خلال استضافة قطر لنهائيات كأس العالم بكرة القدم من خلال منصة إلكترونية ذكية أسمتها “هيّا” وكانت أشبه بجواز مرور لكل دول الخليج وقد خولت حملتها إمكانية التنقل بحرية بين الدول الخليجية دون إصدار تأشيرة خاصة مسبقة لدخول الإمارات والسعودية وعمان والبحرين والكويت.