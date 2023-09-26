ما هي التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة ومتى موعد اطلاقها؟

كشف وزير الاقتصاد الإماراتي، عبدالله بن طوق، أن موعد اطلاق التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة التي تتيح للسائح زيارة عدة دول في وقت واحد وبتأشيرة واحدة” بات قريباً.

وقال الوزير في مؤتمر “مستقبل الضيافة” المقام في أبوظبي، إن نظام التأشيرات الجديد سيسمح للمقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي بالسفر بحرّية داخل الدول الأعضاء في الكتلة، بما في ذلك المملكة العربية السعودية، مضيفاً أن النظام قد يُطرح “قريباً جداً”.

وتضم مجموعة دول مجلس التعاون الخليجي كل من:

المملكة العربية السعودية

الإمارات العربية المتحدة

مملكة البحرين

سلطنة عُمان

الكويت

قطر

ويتمتع مواطنو هذه الدول الستة بحرية السفر والتنقل فيما بينها من دون التقدم بطلب للحصول على تأشيرة مرور أودخول.

ما هي التأشيرة السياحيةالخليجية الموحدة؟

تعود فكرة اصدار تأشيرة سياحية موحدة بين الدول الخليجية إلى تشرين الأول/أكتوبر 2015، وكانت دول الخليج العربي في صدد إصدار تأشيرة سياحية موحدة تسمح للسائح الدولي بدخول متعدد للدول الست الأعضاء في المجلس بتأشيرة موحدة وكان من المقرر إصدارها رسمياً منتصف عام 2016، لكن لظروف وأسباب متباينة أوقف المشروع.

وعادت الفكرة لتطرح في العام الماضي خلال استضافة قطر لنهائيات كأس العالم بكرة القدم من خلال منصة إلكترونية ذكية أسمتها “هيّا” وكانت أشبه بجواز مرور لكل دول الخليج وقد خولت حملتها إمكانية التنقل بحرية بين الدول الخليجية دون إصدار تأشيرة خاصة مسبقة لدخول الإمارات والسعودية وعمان والبحرين والكويت.

متى موعد إطلاق التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة؟

لم يتم الإعلان بعد عن الموعد الرسمي لإطلاق التأشيرة السياحية الموحدة، لكن وفقاً لتصريح الوزير الإماراتي عبدالله بن طوق، فإن تاريخ بدء العمل بها قريب جداً.

كيفية الحصول على التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة؟

لم تعلن الجهات الرسمية في الدول الست عن آلية التقدم للحصول على التأشيرة السياحية الموحدة لزيارتها، وما إذا كانت مفتوحة لجميع الدول أم أن هناك شروط وضوابط.