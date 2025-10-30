كيف يمكن تغيير اسم السعوديين عبر أبشر؟

أتاحت منصة أبشر الإلكترونية التابعة لوزارة الداخلية السعودية، مؤخراً، خدمة إلكترونية جديدة تمكّن المواطنين السعوديين من تغيير الاسم الأول لأنفسهم أو لأحد أبنائهم دون سن الثامنة عشرة بطريقة إلكترونية سهلة وسريعة.

وقالت خدمة أبشر في تغريدة عبر منصة إكس “عبر خدمة تغيير الاسم الأول… يمكنك الآن تعديل الاسم الأول لك أو لأحد أبنائك دون 18 سنة بكل سهولة ويُسر عبر موقع #أبشر دون الحاجة لزيارة مكاتب #الأحوال_المدنية “.

وأوضحت أن الخدمة تتيح تغيير الاسم لمرة واحدة فقط أو العودة إلى الاسم السابق، وذلك ضمن جهودها في تطوير الخدمات الرقمية وتسهيل الإجراءات للمواطنين.

خطوات تنفيذ الخدمة

1- تسجيل الدخول إلى منصة أبشر.

2- اختيار خدمات الأحوال المدنية من (خدماتي).

3- اختيار خدمة تعديل خانة الاسم.

4- اختيار خدمة تغيير الاسم الأول.

عبر خدمة تغيير الاسم الأول… يمكنك الآن تعديل الاسم الأول لك أو لأحد أبنائك دون 18 سنة بكل سهولة ويُسر عبر موقع #أبشر دون الحاجة لزيارة مكاتب #الأحوال_المدنية.#لكم_نسابق_الزمن pic.twitter.com/jH1TQHlZmB — أبشر (@Absher) October 22, 2025

وأوضحت الأحوال المدنية صباح اليوم الأسئلة الشائعة عن تغيير الاسم الأول كالتالي:

1- هل يمكنني تغيير الاسم الأول لنفسي أو لأحد أفراد الأسرة؟

نعم، يمكن تغيير الاسم الأول للمواطن من خلال خدمة تغيير الاسم الأول لنفسه أو لأحد أفراد الأسرة لمن هم أقل من 18 عاماً وفق الشروط.

2- ما المدة المتوقعة لتنفيذ الخدمة؟

فورية للاسم المعرّف ضمن قوائم الأسماء لدى الأحوال المدنية.

وخمسة أيام عمل للاسم غير المعرّف ضمن قوائم الأسماء لدى الأحوال المدنية.

3- هل تقدم خدمة تغيير الاسم الأول دون رسوم؟

نعم، تقدم الخدمة مجانية لجميع المواطنين.

4- هل يسمح للمستفيد بتعديل الاسم لنفسه أو لأحد أفراد أسرته مرتين؟

نعم، يسمح للمستفيد بتعديل الاسم الأول مرتين لنفسه أو لأحد أفراد أسرته، بشرط أن تكون المرة الثانية للرجوع للاسم السابق فقط.

5- ما شروط خدمة تغيير الاسم الأول؟

يجب أن يتوافق الاسم الجديد مع معايير تسجيل الأسماء لدى الأحوال المدنية، ولا يكون مماثلاً لاسم أحد أفراد الأسرة من الدرجة الأولى ممن هم على قيد الحياة. ويجب موافقة الأبوين عند تغيير اسم أحد الأبناء لمن هم أقل من 18 عاماً ما لم يكن أحدهما متوفى، ولا يكون لدى المستفيد طلباً لتعديل أحد خانات الاسم تحت المعالجة.