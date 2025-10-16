كم عملية إلكترونية أجرت منصة أبشر السعودية في سبتمبر؟

نفذت منصة وزارة الداخلية الإلكترونية السعودية (أبشر) خلال شهر سبتمبر/أيلول الماضي 39,639,525 عملية إلكترونية للمستفيدين عبر أبشر أفراد وأعمال.

ففي منصة أبشر أفراد، بلغ عدد العمليات المنفذة 37,061,982، تضمنت إجراء 29,818,410 عمليات استعراض للوثائق من خلال المحفظة الرقمية المتاحة للمواطنين والمقيمين والزوار عبر تطبيق أبشر، فيما وصل عدد العمليات في منصة أبشر أعمال إلى 2,577,543، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

ووصل عدد العمليات المنفذة لخدمات المديرية العامة للأمن العام إلى 3,583,977 عملية، منها 3,459,337 عملية في الإدارة العامة للمرور، فيما وصل عدد العمليات المنفذة في المديرية العامة للجوازات السعودية إلى 1,962,909 عمليات، و561,464 عملية منفذة في وكالة وزارة الداخلية السعودية للأحوال المدنية.

وعبر الخدمات العامة في منصة أبشر أفراد، تم إصدار 106,787 تقريراً في خدمة تقارير أبشر، و19,025 طلباً لتوصيل الوثائق بالبريد، و2,473 استفساراً عاماً عن البصمة.

وتجاوز عدد الهويات الرقمية الموحدة الصادرة من وزارة الداخلية السعودية عبر منصة أبشر 28 مليون، يمكن لها بكل سهولة وموثوقية الاستفادة من خدمات قطاعات وزارة الداخلية عبر منصاتها الإلكترونية “أبشر أفراد، وأبشر أعمال، وأبشر حكومة”، والوصول لما يزيد على 500 جهة حكومية وخاصة من خلال بوابة النفاذ الوطني الموحّد “نفاذ”.

وكان أكبر عدد من العمليات الإلكترونية التي أجرتها منصة أبشر السعودية في شهر واحد في شهر يوليو/تموز 2025، حيث تجاوزت 43 مليون عملية. وقد أجرت المنصة حوالي 41 مليون عملية في أغسطس/آب 2025، وما يقارب 42 مليون عملية في مايو/أيار 2025.