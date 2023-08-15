مويضي المطيري by مويضي المطيري

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Posted inكرة قدملياقة بدنية

نادي الهلال السعودي يعلنها رسمياً.. النجم”نيمار” هلالي

مويضي المطيري by مويضي المطيري

أعلن نادي الهلال السعودي، مساء الثلاثاء التعاقد مع النجم البرازيلي نيمار جونيور قادماً من باريس سان جيرمان، لينضم إلى صفوف الفريق في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ونشر نادي الهلال مقطعاً مرئياً على حسابه الرسمي في منصة “إكس” بعنوان الموهبة الرائعة التي تجذب الكل” ويظهر فيه نيمار وهو يقول: أنا هنا في السعودية، أنا هلالي.

نيمار ..”الصفقة الأعظم” في الدوري السعودي للمحترفين

وبات الهلال رابع محطات كبير هدافي منتخب البرازيل عبر التاريخ بالتساوي مع بيليه، إذ بدأ في سانتوس ببلاده قبل الانتقال إلى برشلونة الإسباني صيف 2013، وبعد 4 أعوام انتقل إلى باريس سان جيرمان مقابل 222 مليون يورو جعلته أغلى لاعب في التاريخ بحسب”العربية”.

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