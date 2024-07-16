حقيقة مرض الفنان محمد فؤاد.. ما هو العصب السابع؟

يمر الفنان المصري، محمد فؤاد، بأزمة صحية في الفترة الأخيرة، بعد أن أصيب بمرض “العصب السابع” منذ شهر أبريل الماضي، وكادت إصابته تصل إلى “جلطة بالمخ”

ونقلت وسائل إعلام محلية، عن الفنان محمد فؤاد، قوله إنه أصيب بالمرض بعد حفل زفاف نجله عبدالرحمن، الذي احتفل به يوم 20 أبريل، حيث توجه للعلاج من المرض في ألمانيا ،على الفور.

محمد فؤاد يبكى في حفل خطوبة ابنته

ومنذ 3 أيام احتفل الفنان محمد فؤاد، بحفل خطبة ابنته بسملة بالساحل الشمالي، وسط مجموعة من الأهل، والاقارب، والأصدقاء، وقدم المطرب المصري، مجموعة من أجمل أغانيه خلال الحفل، حيث بكى بشكل شديد خلال الحفل دون أن يبدي أي أسباب.

وقالت وسائل إعلام مصرية، إن سبب منع الفنان محمد فؤاد الصحافة من حضور حفل خطبة ابنته، هو إصابته بمرض العصب السابع.

متابعة العلاج والراحة

ومحمد فؤاد، البالغ من العمر 62 عاما، يمر الآن بفترة علاج، ويخضع لإشراف وتعليمات الأطباء الذين أكدوا عليه الالتزام بالراحة، والعلاج الطبيعي.

ما هو مرض العصب السابع؟

مرض العصب السابع أو “شلل بيل“، هو حلقة غير مفسرة من ضعف عضلات الوجه، أو الشلل، ويبدأ فجأة ويمكن أن يزداد سوءا خلال 48 ساعة.

تنتج هذه الحالة عن تلف العصب الوجهي (العصب القحفي السابع)، وعادة ما يحدث الألم، والانزعاج على جانب واحد من الوجه، أو الرأس.

يمكن أن يصاب بمرض العصب السابع، أي شخص في أي عمر، ويحدث هذا في أغلب الأحيان عند النساء الحوامل، وفي الأشخاص الذين يعانون من مرض السكري، أو الأنفلونزا، أو البرد، أو أي مرض آخر في الجهاز التنفسي العلوي.

ويصاب بمرض العصب السابع، على الرجال والنساء على حد سواء، وهو أقل شيوعا قبل سن 15 عاما، أو بعد سن 60 عاما.

ولا يعتبر مرض العصب السابع، دائمًا، لكن في حالات نادرة لا يختفي، وفي الوقت الحالي، لا يوجد علاج معروف، لكن التعافي عادة ما يبدأ خلال أسبوعين إلى 6 أشهر من بداية ظهور الأعراض.

ويستعيد معظم الأشخاص المصابين بالعصب السابع قوة الوجه، والتعبير بشكل كامل.

ما هي أعراض العصب السابع؟

حركة مضطربة للعضلات التي تتحكم في تعابير الوجه، مثل الابتسام أو التحديق، أو الرمش، أو إغلاق الجفن، والصداع، وسيلان اللعاب، وفقدان حاسة التذوق في 2/3 الجزء الأمامي من اللسان، وفرط الحساسية للصوت في الأذن المصابة (احتداد السمع)، وعدم القدرة على إغلاق العين على الجانب المصاب من الوجه

قد تبدو أعراض “شلل بيل”، مثل مشاكل صحية أخرى، مثل متلازمة غيلان باريه، والوهن العضلي، والتصلب المتعدد.