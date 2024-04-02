كذبة أبريل.. قصة 600 عام من الخداع؟

“كذبة أبريل“، أو “كذبة نيسان”، هي تقليد يحتفل به الشعوب من مختلف مناطق العالم، بتبادل المزاح، والمقالب المضحكة.

وتحرص العديد من الشعوب على اتباع تقليد “كذبة أبريل“، كل عام في اليوم الأول من أبريل، حيث يُطلق به العديد من الأشخاص، النكات، والأكاذيب، فما هي القصة وراء ظهور “كذبة أبريل”، أو “كذبة نيسان”؟.

أصل كذبة أبريل؟

هناك العديد ممن يحرص على إطلاق كذبة، أو شائعة في الأول من أبريل، أو يطلق نكات، أو يحاول خدعة من حوله، وفي النهاية يعترف لهم أنها مجرد كذبة أبريل ليس أكثر، وعلى الرغم من إصابة البعض بالأذى نتيجة هذه الكذبة، إلا أنها لا تزال تنتشر في معظم بلاد العالم، باختلاف ثقافات الشعوب، ويطلقون اسم “ضحية كذبة أبريل” على من يصدقها.

وعلى الرغم من تعدد القصص وراء كذبة أبريل، لا يوجد أي أدلة تفيد بصحتها أحدهما، لكن هذا اليوم لا يزال يُعتد به في الكثير من الدول، وأصبح يوما لإطلاق النكات، والأخبار الكاذبة، ولكن ألمانيا وأسبانيا لا تنتشر بهما تلك الكذبة، نظراً لتقديسهم يوم الأول من أبريل بشكلٍ خاص، حيث يوافق يوم ميلاد “بسمارك” في ألمانيا، ويقدسونه الأسبان لأسباب دينية.

تعديل التقويم الميلادي

أما عن أصلها، فقد اختلفت الأقاويل حوله، ولكن الأرجح والأقرب للتصديق، هو أنه فيما قبل القرن السادس عشر الميلادي، كان الاحتفال بيوم رأس السنة هو الأول من أبريل من كل عام، حتى جاء البابا جريجوري الثالث، وعدل التقويم الميلادي ليبدأ في الأول من يناير من كل عام، أما الاحتفالات به فتبدأ من 25 ديسمبر.

وقبل اتخاذ بداية السنة الميلادية من الأول من يناير، كان الجميع يحتفل ببداية العام الميلادي، من 21 مارس وحتى الأول من أبريل، على أنه بداية السنة الميلادية.

لكن بعد اعتماد التقويم الجديد، كان هناك من يحتفلون برأس السنة الميلادية في نفس الموعد السابق، ويتبادلون الهدايا، وتم إطلاق النكات على هؤلاء الذين يصدقون كذبة الأول من أبريل.

القرن الرابع عشر الميلادي

أما الكاتب القصصي “جيفري شوسر” فقد أثبت أن حكاية كذبة الأول من أبريل، تعود لما قبل البابا غريغوري الثالث عشر، حيث ربط مجموعته “حكايات كانتربري”، بين الأول من أبريل والأكاذيب، والشائعات، وهذه المجموعة صدرت في القرن الرابع عشر الميلادي.

كذبة أبريل وحمامة نوح

وربط البعض بين كذبة الأول من أبريل، وحمامة نوح، حيث نشرت إحدى الصحف البريطانية في يوم 13 مارس 1769، أن هناك علاقة بين كذبة الأول من أبريل، وحمامة نوح، وهي الحمامة التي أرسلها النبي نوح “عليه السلام”، كي تبحث له عن مكان آمن لإرساء السفينة إذا وقع الطوفان، ثم عادت له معلنةً أن الطوفان يأتي خلفها، فسخر منها جميع الحيوانات، وبالمصادفة كان هذا اليوم هو الأول من أبريل.

كذبة أبريل وعيد هولي

على الرغم من أن أكثر الأقاويل تربط قصة كذبة أبريل، وإنجلترا، وفرنسا، وهي من أوائل الدول التي انتشرت بها كذبة أبريل، على نطاق واسع، إلا أن هناك من يجدون علاقة قوية بين عيد هولي في الهند، وتلك الكذبة، وهو ذلك العيد الذي يتم الاحتفال به في الهند يوم 31 مارس من كل عام، وفيه يقوم البسطاء بإطلاق النكات، والدعابات، أو يقومون بمهام كاذبة، ولا يصرحون بذلك إلا في مساء الأول من أبريل.