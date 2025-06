قائمة أفضل الأفلام في التاريخ.. تعرف على أفضل 10 أفلام

تضم قائمة أفضل الأفلام في التاريخ، 10 أفلام سينمائية، تفوق صناعوها فيها على أنفسهم، ليقدموا تجارب حياتية، وأجزاء من التاريخ الإنساني في صورة جذبت عيون المشاهدين، وآثرت حياتهم.

تتنوع قوائم أفضل الأفلام في التاريخ، حسب آراء النقاد، أو الجمهور، أو حتى تحقيق الإيرادات، كما سعت مواقع تقييم الأعمال الفنية إلى محاولة تقديم قوائم تجمع ما بين كل هذه التصنيفات، لتقدم قائمة تعبر عن أفضل الأفلام تاريخيا في رأي أغلب المشاهدين.

“أريبيان بزنس”، يقدم في هذا التقرير أفضل 10 أفلام في التاريخ، حسب تصنيف أشهر موقع في العالم لتقييم الأعمال الفنية، وهو موقع IMDB، لتضعها في مكتبتك الرقمية، لمشاهدتها في أوقات فراغك.

جدول قائمة أفضل الأفلام في التاريخ حسب تصنيف موقع IMDB

الترتيب اسم الفيلم أول عرض تقييم IMDB الإيرادات بالمليون دولار 1 The Shawshank Redemption 1994 9.3 58.3 2 The Godfather 1972 9.2 287 3 The Dark Knight 2008 9 1006 4 The Godfather Part II 1974 9 48 5 Angry Men12 1957 9 2 6 Schindler’s List 1993 9 322.16 7 The Lord of the Rings: The Return of the King 2003 9 1148 8 Pulp Fiction 1994 8.9 213.9 9 The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring 2001 8.8 898.2 10 The Good,the Bad and the Ugly 1966 8.8 38.9 قائمة أفضل الأفلام في التاريخ حسب تصنيف موقع IMDB

1- فيلم The Shawshank Redemption في المرتبة الأولي كأفضل الأفلام في التاريخ

قصة فيلم The Shawshank Redemption

تدور أحداث الفيلم عن آندي، الذي يدان بقتل زوجته، وعشيقها ظلما، ويتم الحكم عليه بالسجن لمدى الحياة في سجن شاوشانيك، ولا يستطيع إثبات براءته، فيضع خطة للهروب من السجن تستغرق سنوات.

طاقم عمل فيلم The Shawshank Redemption

الفيلم من بطولة، تيم روبنز، ومورغان فريمان، وبوب كونتون، ومن تأليف ستيفن كينغ، فرانك دارابونت، وإخراج فرانك دارابوند.

تصنيف الفيلم ومدته وتاريخ أول عرض

الفيلم من أفلام الدراما المشوقة، وتم عرضه لأول مرة في دور السينما عام 1994، ومدته 142 دقيقة.

إنتاج وإيرادات فيلم The Shawshank Redemption

بلغت ميزانية شركة Pictures Columbia، لإنتاج الفيلم نحو 25 مليون دولار، فيما حقق الفيلم إيرادات بلغت 58.3 مليون دولار على مستوى العالم.

تقييم موقع IMDB وتصويت الجمهور

قيم موقع IMDB، الفيلم بـ 9.3 من 10، فيما حصل على أكثر من 2.819 مليون تصويت من الجمهور.

2- فيلم The Godfather في المرتبة الثانية كأفضل الأفلام في التاريخ

قصة فيلم The Godfather

تدور أحداث الفيلم حول عائلة كورليوني، التي تدخل في صراع مع باقي عائلات المافيا الإيطالية في أمريكا، على رئاسة تنظيم المافيا الأمريكي.

طاقم عمل فيلم The Godfather

الفيلم من بطولة، مارلون براندو، وجيمس كان، وآل باتشينو، وجون كازال، وروبرت دوفال، ومن تأليف فرانسيس فورد كوبوال، ماريو بوزو، وإخراج فرانسيس فورد كوبوال

تصنيف الفيلم ومدته وتاريخ أول عرض

الفيلم من أفلام الجريمة، والدراما، عرض لأول مرة في دور السينما عام 1972، ومدته 177 دقيقة.

إنتاج وإيرادات فيلم The Godfather

بلغت ميزانية شركة “باراماونت بيكتشرز”، لإنتاج الفيلم نحو 6 ملايين دولار، فيما حقق الفيلم إيرادات بلغت 287 مليون دولار على مستوى العالم.

تقييم موقع IMDB وتصويت الجمهور

قيم موقع IMDB، الفيلم بـ 9.2 من 10، فيما حصل على أكثر من 1.965 مليون تصويت من الجمهور.

3- فيلم The Dark Knight في المرتبة الثالثة كأفضل الأفلام في التاريخ

قصة فيلم The Dark Knight

يعود باتمان، لمواجهة أشرار مدينة جوثام، وقائدهم الجوكر، الذي يسعى لنشر الذعر والشر في المدينة، وإثبات نظريته أن العيش دون قواعد أفضل.

طاقم عمل فيلم The Dark Knight

الفيلم من بطولة، كريستيان بيل، وآرون إيكهارت، مايكل كين، وهيث ليدجر، وماجي جيلينهال، وجاري أولدمان، من تأليف كريستوفر ناوالن، جوناثان نوالن، إخراج كريستوفر ناوالن.

تصنيف الفيلم ومدته وتاريخ أول عرض

الفيلم من أفلام الجريمة، والإثارة ، والدراما عرض لأول مرة في دور السينما عام 2008، ومدته 152 دقيقة.

إنتاج وإيرادات The Dark Knight

بلغت ميزانية شركة “باراماونت بيكتشرز”، لإنتاج الفيلم نحو 185 مليون دولار، فيما حقق الفيلم إيرادات بلغت 1.006 مليار دولار على مستوى العالم.

تقييم موقع IMDB وتصويت الجمهور

قيم موقع IMDB، الفيلم بـ 9 من 10، فيما حصل على أكثر من 2.801 مليون تصويت من الجمهور.

4- فيلم The Godfather Part II في المرتبة الرابعة كأفضل الأفلام في التاريخ

قصة فيلم The Godfather Part II

تدور أحداث الفيلم حول قصة تولي مايكل كيرليوني لقيادة العائلة، بالتزامن مع سرد قصة تولي الأب فيتو كيرليوني، لقيادة العائلة، والسيطرة علة المافيا الإيطالية بأمريكا.

طاقم عمل فيلم The Godfather Part II

الفيلم من بطولة، ألباتشينو، وجيمس كان، وتاليا شير، وروبرت دي نيرو، وديان كيتون، من تأليف فرانسيس فورد كوبوال، ماريو بوزو، وإخراج فرانسيس فورد كوبوال.

تصنيف الفيلم ومدته وتاريخ أول عرض

الفيلم من أفلام الجريمة، والدراما، عرض لأول مرة في دور السينما عام 1974، ومدته 202 دقيقة.

إنتاج وإيرادات The Godfather Part II

بلغت ميزانية شركة “باراماونت بيكتشرز”، لإنتاج الفيلم نحو 13 مليون دولار، فيما حقق الفيلم إيرادات بلغت 48 مليون دولار على مستوى العالم.

تقييم موقع IMDB وتصويت الجمهور

قيم موقع IMDB، الفيلم بـ 9 من 10، فيما حصل على أكثر من 1.3 مليون تصويت من الجمهور.

5- فيلم Angry Men12 في المرتبة الخامسة كأفضل الأفلام في التاريخ

قصة فيلم Angry Men12

تدور أحداث الفيلم حول طريقة إصدار الحكم في قضايا القتل بأمريكا، عن طريق عرض اجتماع 12 محلفا في غرفة المحلفين مختلفين في الآراء حول الحكم الصحيح.

طاقم عمل فيلم Angry Men12

الفيلم من بطولة، جورج سي سكوت، وجيمس جاندولفيني، وهوم كرونين، وجاك ليمون، من تأليف ريجنالد روز، وإخراج سيدني لوميت.

تصنيف الفيلم ومدته وتاريخ أول عرض

الفيلم من أفلام الدراما، والجريمة، عرض لأول مرة في دور السينما عام 1957، ومدته 93 دقيقة.

إنتاج وإيرادات فيلم Angry Men12

بلغت ميزانية شركة Orion-nova Prodection، لإنتاج الفيلم نحو 337 ألف دولار، فيما حقق الفيلم إيرادات بلغت 2 مليون دولار على مستوى العالم.

تقييم موقع IMDB وتصويت الجمهور

قيم موقع IMDB، الفيلم بـ 9 من 10، فيما حصل على أكثر من 840 ألف تصويت من الجمهور.

6- فيلم Schindler’s List في المرتبة السادسة كأفضل الأفلام في التاريخ

قصة فيلم Schindler’s List

تدور أحداث الفيلم، حول رجل أعمال ألماني، يقوم بإخفاء اليهود البولنديين، في مصانعه من بطش النازيين.

طاقم عمل فيلم Schindler’s List

الفيلم من بطولة، بين كينغسلي، وكليام نيسون، وكارولين جودال، ورالف فاينس، وأندريه سويرين، من تأليف ستيفن زايليان عن رواية توماس كينالي، وإخراج ستيفن سبلبيرغ.

تصنيف الفيلم ومدته وتاريخ أول عرض

الفيلم من أفلام التاريخ، والدراما، عرض لأول مرة في دور السينما عام 1993، ومدته 195 دقيقة.

إنتاج وإيرادات فيلم Schindler’s List

بلغت ميزانية شركة Amblin Entertainment ، لإنتاج الفيلم نحو 25 مليون دولار، فيما حقق الفيلم إيرادات بلغت 322.16 مليون دولار على مستوى العالم.

تقييم موقع IMDB وتصويت الجمهور

قيم موقع IMDB، الفيلم بـ 9 من 10، فيما حصل على أكثر من 1.4 مليون تصويت من الجمهور.

7-الجزء الثالث من سلاسة أفلام The Lord of the Rings، وهو فيلم “The Return of the King“

قصة فيلم “The Return of the King”

تدور أحداث هذا الجزء من سلسلة أفلام The Lord of the Rings الثلاثية، عن استمرار فرودو، وسام في مهمتهم الخطيرة لتدمير الخاتم، بالتزامن مع استمرار حرب أراغوان، ورفاقه، ضد جيش سيد الظلام ساورون.

طاقم عمل فيلم “The Return of the King“

الفيلم من بطولة، شون أستين، وليف تايلر، وبيرنارد هيل، وإيان ماكلين، وبيلي بويد، ومن تأليف جي آر آر تولكين، وفران والش وإخراج بيتر جاكسون.

تصنيف الفيلم ومدته وتاريخ أول عرض

الفيلم من أفلام الخيال العلمي، والفانتازيا والإثارة، والدراما، والغموض، عرض لأول مرة في دور السينما عام 2003، ومدته 201 دقيقة.

إنتاج وإيرادات فيلم ““The Return of the King

بلغت ميزانية شركة New Line cinema، لإنتاج الفيلم نحو 94 مليون دولار، فيما حقق الفيلم إيرادات بلغت 1.148 مليار دولار على مستوى العالم.

ساهم في إنتاج الفيلم شركة WingNut Films، وشركة The Saul Zaentz Company.

تقييم موقع IMDB وتصويت الجمهور

قيم موقع IMDB، الفيلم بـ 9 من 10، فيما حصل على أكثر من 1.9 مليون تصويت من الجمهور.

8- فيلم Pulp Fiction في المرتبة الثامنة كأفضل الأفلام في التاريخ

قصة فيلم Pulp Fiction

أحداث الفيلم، عبارة عن 3 قصص منفصلة، تدور حول قتلة مأجورين مختلفين، يعانون أزمات أثناء تنفيذ مهامهم.

طاقم عمل فيلم Pulp Fiction

الفيلم من بطولة، جون ترافولتا، وبروس ويلس، وصامويل إل. جاكسون، وأوما ثورمان، وهارفي كيتل، ومن تأليف كوينتن تارانتينو، وروجير أفاري، وإخراج كوينتن تارانتينو.

تصنيف الفيلم ومدته وتاريخ أول عرض

الفيلم من أفلام الجريمة، والدراما، عرض لأول مرة في دور السينما عام 1994، ومدته 154 دقيقة.

إنتاج وإيرادات Pulp Fiction

بلغت ميزانية إنتاج الفيلم نحو 8.5 ملايين دولار، فيما حقق الفيلم إيرادات بلغت أكثر من 213.9 مليون دولار على مستوى العالم.

وساهمت 3 شركات في إنتاج الفيلم هي، شركة A Band Apart ، وشركة Miramax Films، وشركة Jersey Films .

تقييم موقع IMDB وتصويت الجمهور

قيم موقع IMDB، الفيلم بـ 8.9 من 10، فيما حصل على أكثر من 2.2 مليون تصويت من الجمهور.

9- الجزء الأول من سلاسة أفلام The Lord of the Rings، وهو فيلم ““The Fellowship of the Ring

قصة فيلم ““The Fellowship of the Ring

تدور أحداث هذا الجزء من سلسلة أفلامThe Lord of the Rings الثلاثية، حول قصة فرودو، وسام، ولقائهم بغولوم مالك الخاتم السابق، في محاولة الوصول لمكان تدمير الخاتم، بالتزامن مع لقاء أراغورن ومجموعته مع غاندالف الأبيض، ليحاربا معا جيوش ساورون.

طاقم عمل فيلم ““The Fellowship of the Ring

الفيلم من بطولة، فيجو مورتينسين، وإليجاه وود، وإيان ماكيلين، وكيت بالنشيت، وأورالندو بلوم، ومن تأليف جي آر آر تولكين، وفران والش، وإخراج بيتر جاكسون

تصنيف الفيلم ومدته وتاريخ أول عرض

الفيلم من أفلام الخيال العلمي، والفانتازيا والإثارة، والدراما، والغموض، عرض لأول مرة في دور السينما عام 2001، ومدته 178 دقيقة.

إنتاج وإيرادات فيلم ““The Fellowship of the Ring

بلغت ميزانية شركة New Line cinema، لإنتاج الفيلم نحو 93 مليون دولار، فيما حقق الفيلم إيرادات بلغت 898.2 مليون دولار على مستوى العالم.

ساهم في إنتاج الفيلم شركة WingNut Films، وشركة The Saul Zaentz Company.

تقييم موقع IMDB وتصويت الجمهور

قيم موقع IMDB، الفيلم بـ 8.8 من 10، فيما حصل على أكثر من 2 مليون تصويت من الجمهور.

10- فيلم The Good, the Bad and the Ugly في المرتبة العاشرة كأفضل الأفلام في التاريخ

قصة فيلم The Good,the Bad and the Ugly

تدور أحداث الفيلم الذي يسمي بالإيطالية “Il buono, il brutto, il cattivo”، حول بلوندي الطيب، وتوكو القبيح، و آنجل الشرس، الذين يبحثون عن كنز مدفون في المقابر، في إطار من التشويق، والإثارة، والحركة.

طاقم عمل الفيلم

الفيلم من بطولة، كلينت إيستوود، ولي فان كليف، وإيالي واالك، ورادا راسيموف، وأنطونيو كاسال، وماريو بريجا، من تأليف وينستون جروم، وإخراج روبرت زيميكس.

تصنيف الفيلم ومدته وتاريخ أول عرض

الفيلم من أفلام المغامرات، والغرب الأمريكي، عرض لأول مرة في دور السينما عام 1966، ومدته 142 دقيقة.

إنتاج وإيرادات The Good,the Bad and the Ugly

بلغت ميزانية شركة يونايتد آرتيست ” United Artists”، لإنتاج الفيلم نحو 1.2 مليون دولار، فيما حقق الفيلم إيرادات بلغت 38.9 مليون دولار على مستوى العالم.

تقييم موقع IMDB وتصويت الجمهور

قيم موقع IMDB، الفيلم بـ 8.8 من 10، فيما حصل على أكثر من 794 ألف تصويت من الجمهور.