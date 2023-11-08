مارفل تكشف عن أقصر أفلام عالمها السينمائي

أصدرت استوديوهات مارفل “Marvel”، مؤخرا الإعلانات الترويجية لفيلم The Marvels، والذي يؤكد ظهور شخصية رئيسية من عالم مارفل السينمائي، وسيعرض الفيلم في دور السينما عالميا، ابتداء من يوم الجمعة المقبل.

أقصر فيلما في عالم مارفل السينمائي

ويعد فيلم The Marvels، هو الأقصر في عالم مارفل السينمائي، حيث تصل مدته إلى 105 دقائق فقط.

ويقوم ببطولة فيلم The Marvels، إيمان فيلاني، في دور مس مارفل، وبري لارسون، في دور كابتن مارفل، وتيونا باريس، في دور مونيكا رامبو.

وتدور القصة حول متابعة أبطاله الثلاثة، عندما يشرعان في تبادل الأماكن في كل مرة يستخدمن فيها قواهم.

لماذا “The Marvels” أقصر أفلام مارفل؟

كشفت دنيا داكوستا، مخرجة فيلم The Marvels ، خلال مقابلة لها مع موقع “Digital Spy”، عن سبب وصول مدة فيلم The Marvels إلى 105 دقائق فقط، قائلة: “إنني أردت حقا أن يكون الفيلم أقل من ساعتين”.

وتابعت: “عندما أبدأ بصنع فيلم، أشعر أنه لا حاجة لأن يكون طويلا، لأن 105 دقائق هي مدة مناسبة جدا للفيلم”. ويعد فيلم The Marvels رسميا، أقصر فيلما في كون مارفل السينمائي، بعد تغلبه على الرقم القياسي السابق الذي سجله فيلما “The Incredible Hulk”، و “Thor: The Dark World”، واللذان بلغت مدتهما 112 دقيقة