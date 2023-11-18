تذاكر ديزني ذا كاسل خلال موسم الرياض… الأسعار وكيفية الحجز

فعالية ديزني ذا كاسل Disney the castle تَعِدُ برحلة رائعة من خلال أجمل أغاني عوالم ديزني وأفلام الرسوم المتحركة الشهيرة. يحتفل هذا المهرجان العائلي الساحر بأشهر أفلام ديزني المحبوبة من خلال عروض غامرة وتجارب تفاعلية وحفلات موسيقية حية أمام قلعة ديزني.

ديزني ذا كاسل الخيالية بعروض رائعة وفعاليات ممتعة قريبًا في موسم الرياض 2023 ??



تطرح التذاكر يوم 14 نوفمبر ?️#ديزني_ذاكاسل#ديزني#موسم_الرياض



Disney: The Castle in #RiyadhSeason 2023 ✨❤️



Tickets on sale from November 14th ?️#BigTime#DisneyTheCastle #Disney pic.twitter.com/vrLkBRtt3H — موسم الرياض | Riyadh Season (@RiyadhSeason) November 10, 2023

ما هي فعالية ديزني ذا كاسل Disney the castle

ديزني في المملكة العربية السعودية تقدم فعالية استثنائية وفريدة في نوعها في الشرق الأوسط. ستستضيف مدينة الرياض قلعة ديزني (ديزني ذا كاسل Disney The Castle) للاحتفال بالذكرى المئوية لتأسيسها. ستقدم هذه الفعالية تجربة خيالية غير مسبوقة، وستنطلق في بوليفارد سيتي الرياض في 22 نوفمبر. ستتاح للجمهور فرصة مشاهدة أحدث وأشهر العروض الخاصة بعالم ديزني في المملكة.

يعد قلعة ديزني واحدة من أروع المفاجآت في موسم الرياض 2023، حيث ستقدم ديزني ذا كاسل جولة ممتعة عبر أغاني عوالم ديزني المشوقة.

ستقدم قلعة ديزني عروضًا مذهلة في موسم الرياض 2023، وَسَتُسْتَوْحَى هذه العروض من أشهر أفلام ديزني مثل حورية البحر والأسد الملك وفروزن وإنكانتو وعلاء الدين، بالإضافة إلى العديد من الأفلام الأخرى.

سيتم تقديم عروض رائعة مستوحاة من أشهر وأجمل أفلام ديزني، وسيتم تنظيم عروض تفاعلية وحفلات موسيقية في مسرح أمام القلعة.

ستتضمن تجربة قلعة ديزني العديد من العروض المتعلقة بالطعام والمتاجر التي تبيع منتجات حصرية من ديزني. ستمكن هذه التجارب الجميع، بغض النظر عن فئاتهم، من الاستمتاع بالعروض المبهجة التي تقدمها الفعالية.

يقام المهرجان في موسم الرياض، حيث يقدم عروضًا جذابة تعيد شخصيات ديزني إلى الحياة. يمكن للعائلات الاستمتاع بعروض متنوعة، واستكشاف مناطق مليئة بالفراشات الجميلة، وتجربة سحر الأشجار الفريدة.

مواعيد ديزني ذا كاسل Disney the castle

أيام الأسبوع: 5:00 مساءً – 12:00 منتصف الليل

نهاية الأسبوع: 5:00 مساءً – 1:30 صباحًا

أهم الشروط

الأطفال: يجب على كل زائر شراء تذكرة منفصلة.

يجب أن يكون الأطفال دومًا برفقة شخص بالغ.

ويُشدد دائمًا على ضرورة مرافقة الأطفال داخل موقع الحدث.

أسعار تذكر ديزني ذا كاسل Disney the castle

يتم حجز التذاكر من خلال موقع وتطبيق webook، وتكون الأسعار على النحو التالي:

1-التذكرة العادية: 125 ريال سعودي

الدخول لزيارة لمدة 2 ساعة.

الدخول العام لحفلات قلعة ديزني المصغرة.

2- التذكرة الفضية: 200 ريال سعودي

الدخول لزيارة لمدة 2 ساعة.

الدخول العام لحفلات قلعة الحفل.

جواز سفر ديزني الحصري: دفتر السحر.

سوار تفاعلي فضي حصري مضيء.

3- التذكرة الذهبية: 350 ريال سعودي

تُباع التذاكر وفقًا لمواعيد حفل القلعة المحددة.

الوصول لاستكشاف عوالم وأنشطة المهرجان قبل أو بعد الحفل الموسيقي.

ضمان حجز مقعدك خلال الفترة الزمنية المحددة التي تم شراء التذكرة على أساسها.

مجموعة ديزني الحصرية: جواز سفر رحلة الأحلام.

سوار ذهبي حصري تفاعلي ومضيء.

تقدم ديزني ذا كاسل فرصة فريدة لتجربة سحر ديزني في قلب الرياض. من خلال خيارات التذاكر المتنوعة، يضمن المهرجان أن يتمكن الزوار من تخصيص تجربتهم، مما يخلق ذكريات لا تُنسى للعائلة بأكملها. لا تفوتوا الفرصة لتكونوا جزءًا من هذا الحدث الاستثنائي خلال موسم الرياض.

موسم الرياض هو حدث سنوي بدأ في عام 2019 كجزء من سلسلة فعاليات ترفيهية في المملكة العربية السعودية. يعتبر هذا المهرجان الأكبر من نوعه في المنطقة، حيث تستمر فعالياته عادة لمدة ثلاثة أشهر أو أكثر.

يتم تقديم مجموعة من الأنشطة المناسبة لجميع الأذواق والأعمار في الموسم. سواء كنت من محبي الموسيقى أو الثقافة أو الفنون، أو من هواة الألعاب التي تحقق رقمًا قياسيًا، أو مهتم بزيارة المطاعم والكافيات الجديدة، أو تبحث عن يوم عائلي رائع.

موسم الرياض يستضيف مجموعة واسعة من الحفلات الفنية التي تحيها فنانين محليين وعالميين مشهورين، بالإضافة إلى العروض المسرحية والأنشطة الترفيهية والعائلية وتجارب التسوق الحصرية والألعاب.

ديزني ذا كاسل فرصة فريدة لتجربة سحر ديزني في قلب الرياض