مصري ينتحل شخصية سائح سعودي يثير السخرية عبر مواقع التواصل

أثار مقطع فيديو لشاب مصري وهو ينتحل شخصية سائح سعودي في مصر موجة من السخرية بين النشطاء السعوديين والمصريين على حد سواء في مواقع التواصل الاجتماعي.

ويظهر الفيديو، الذي تبلغ مدته (1:52) دقيقة، الشاب المصري مرتدياً زياً خليجياً تقليدياً أثناء إدلائه بحديث مع يوتيوبر مصري، ويبدو أن اللقاء متفق عليه مسبقاً لإظهاره بصورة كوميدية.

ويسأل اليوتيوبر المصري “السائح السعودي“، وخلفهما منشأة سياحية مصرية يُحتمل أن تكون في محافظة الفيوم شمال الصعيد، عن “هل تحدث هذه الأمور لديكم في السعودية؟” ليجيب بطل التقرير، الذي اختار شخصية سائح سعودي و”أبو جبل” اسماً له “تحدث هذه الأشياء، ولكن ليس بهذا الشكل”، لتكشف لهجته الركيكة زيف ادعاءاته.

أبو جبل من السعودية 🇸🇦 جاي سياحة لمسر 🤷🏻‍♂️

انا صدقت براحتكم pic.twitter.com/SZiHL1kA6v — ‏𓅆طويق𓅆 (@966_KSA_MBS) October 27, 2025

ويعود اليوتيوبر ليسأل ضيفه “ماذا تفعل هنا؟ هل أنت طالب؟”، فيجيب “السائح” بالنفي “أنا هنا للسياحة”. ويُستدل من سياق الحديث بإشارته إلى الاستمتاع بـالأجواء الرمضانية أن الفيديو قديم ويعود لعدة أشهر.

ويسترسل السائح المزيف في الحديث متفوهاً بكلمات تارة بلهجة لبنانية وتارة أخرى بلهجة شامية، وينتهي الفيديو بتحيته مع الشاب الذي يرافقه، حيث يوجهان تحية لأكبر دولة عربية من حيث عدد السكان بالقول “تحيا مصر”.

ويحظى شهر رمضان باهتمام كبير في مصر، إذ تتغير فيه ملامح الحياة اليومية وإيقاعها بشكل جذري بين المصريين وحتى السياح، حيث تمتزج فيه الروحانيات الدينية بمظاهر احتفالية فريدة تنبض بالحياة.