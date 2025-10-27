انخفاض السياحة الدينية في السعودية 50%

قال وزير السياحة السعودي إن نسبة مساهمة السياحة الدينية في المملكة العربية السعودية انخفضت إلى 50% حالياً من إجمالي عدد السياح القادمين إلى السعودية مقارنةً بحوالي 60% سابقاً.

وأضاف الوزير أحمد الخطيب، أمس الإثنين خلال جلسة حوارية ضمن منتدى فورتشن 2025، أن العدد الإجمالي للسياح القادمين لزيارة المشاعر المقدسة في تزايد، لكن النسبة المئوية للمساهمة في إجمالي السياحة في انخفاض.

أهم ما قاله الوزير:

1- بدأنا بنحو 80 مليون زائر في 2019 ووصلنا إلى 116 مليون.

2- النساء يشكلن 46% من القوة العاملة في مجال السياحة والسفر.

3- هدفنا أن يساهم قطاع السياحة 10% من الاقتصاد بحلول العام 2030.

4- سيتم الإعلان الشهر المقبل خلال منتدى ينعقد بالرياض عن استثمارات عالمية بقطاع السياحة تفوق قيمتها 100 مليار دولار.

5- نتوقع تجاوز عدد السياح إلى المملكة هذا العام حاجز 116 مليون سائح، وهو العدد الذي تحقق في العام 2024.

6- 88 مليون سائح زاروا السعودية منذ بداية العام حتى نهاية سبتمبر/أيلول الماضي.

7- 150 مليون سائح، منهم حوالي 50 مليون سائح من الخارج في العام 2030.

8- توفير 1.6 مليون فرصة عمل في العام 2030، وبالفعل الشهر الماضي تجاوزنا المليون وظيفة.

وتعمل وزارة السياحة على تقديم تسهيلات متنوعة للوصول إلى المستهدفات الاستراتيجية عبر جذب أعداد متزايدة من المعتمرين والسياح ورواد الأعمال؛ للوصول إلى 100 مليون زيارة سنوية بحلول العام 2030.

وبإمكان الراغبين في زيارة المملكة؛ زيارة الموقع الإلكتروني لروح السعودية visitsaudi.com للاطلاع على المزيد من المعلومات، عن التسهيلات المقدمة والوجهات السياحية الفريدة والتجارب الملهمة والباقات والعروض المقدمة وأجندة الفعاليات المقامة طوال العام.

ويمكن لقاصدي مكة المكرمة والمدينة المنورة؛ زيارة المنصة الحكومية الموحدة “نُسُك” nusuk.sa والتي أطلقتها الهيئة السعودية للسياحة، مؤخراً، بالتعاون مع برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية المملكة 2030، بهدف تطوير تجربة ضيوف الرحمن، وتيسير إجراءات قدومهم لأداء العمرة والزيارة من جميع أنحاء العالم.

خلال مشاركتي في جلسة حوارية ضمن منتدى #FortuneGlobalForum، سلّطت الضوء على نجاح النموذج التحوّلي لقطاع السياحة بالمملكة، ونموه القياسي الذي يرتكز على الاستدامة والابتكار، وتعزيز التعاون بين كافة أطراف القطاع. pic.twitter.com/y9ssnZDZO4 — Ahmed Al Khateeb أحمد الخطيب (@AhmedAlKhateeb) October 26, 2025

السياحة الدينية في السعودية

تصنف السعودية الدولة رقم واحد على صعيد السياحة الدينية بالنسبة للمسلمين حول العالم، فهي تضم أقدس مدينتين في الإسلام مكة والمدينة. ففي الأولى كانت بذور الدعوة الأولى إلى الدين الإسلامي، وفي الثانية كان الانتشار والتمدد والوصول إلى خارج حدود شبه الجزيرة العربية.

وتضم كلا المدينتين كثير من المعالم السياحية الدينية المهمة، وسنقوم بذكر أهم 6 معالم، أغلبها في كلا هاتين المدينتين. ولكن هذا لا يعني اقتصار المعالم الدينية في السعودية على مكة والمدينة المنورة، إذ يوجد بعض الوجهات الدينية في باقي المدن مثل جدة والرياض والمنطقة الشرقية.

أهم المعالم الدينية في السعودية

المسجد الحرام في مكة

المسجد النبوي في المدينة

جبل عرفة

مسجد القبلتين في المدينة

متحف مكة المكرمة

المسجد العائم في جدة