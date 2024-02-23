توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين أستراليا والإمارات بنهاية 2024

قال وزير التجارة الأسترالي، دون فاريل، إن أستراليا، والإمارات العربية المتحدة، تتوقعان إبرام اتفاقية التجارة الحرة بحلول نهاية العام، في حين أشار إلى أن المحادثات مع الاتحاد الأوروبي، والهند ستظل معلقة إلى ما بعد الانتخابات.

ويتوجه فاريل، إلى الإمارات العربية المتحدة لإجراء مناقشات حول اتفاقية التجارة الحرة في نهاية هذا الأسبوع، بالتزامن مع المؤتمر الوزاري السنوي لمنظمة التجارة العالمية.

مفاوضات مشحونة مع الاتحاد الأوروبي

وقال فاريل، في مقابلة قبل مغادرته إنه من المرجح أن يكون الاتفاق الإماراتي أسهل من المفاوضات المشحونة مع الاتحاد الأوروبي، وفق بلومبرغ.

وأوضح: “الصعوبة في قطاع الزراعة الذي توجد به بعض التحديات مع الاتحاد الأوروبي”.. مضيفا لكن “هناك تفاؤل على الجانبين”.

اتفاقية التجارة الحرة بين أستراليا والإمارات

وتعد دولة الإمارات العربية المتحدة، أكبر شريك تجاري لأستراليا في الشرق الأوسط، حيث بلغت قيمة السلع والخدمات المتبادلة 9.3 مليار دولار أسترالي (6.1 مليار دولار أمريكي) في عام 2022. وتتطلع أستراليا، أيضًا إلى تمهيد الطريق لجذب الاستثمارات الإماراتية، لا سيما في قطاع الطاقة المتجددة بالبلاد.

وأعرب فاريل، عن أمله في أن تؤدي اتفاقية التجارة الحرة مع الإمارات العربية المتحدة إلى زيادة وصول أستراليا إلى منطقة الشرق الأوسط.

وتتفاوض كانبيرا حاليًا أيضًا على اتفاقيات تجارة حرة مع الاتحاد الأوروبي، والهند، ولكن نظرًا لأن كلا الاتفاقيتين تواجهان صعوبات بشأن الواردات الزراعية، فقد تم تعليقهما حتى انتهاء الانتخابات.

إصلاح منظمة التجارة العالمية صعب

وخلال زيارته إلى الإمارات العربية المتحدة، سيعمل فاريل مع نظرائه الدوليين لإصلاح منظمة التجارة العالمية، بما في ذلك نظام تسوية المنازعات.

وتوقفت هذه الآلية عن العمل منذ قرار إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب بمنع التعيينات في محكمة الاستئناف التابعة لمنظمة التجارة العالمية.

وقال فاريل، إن إصلاح منظمة التجارة العالمية للبنية الدائمة “صعب”، لكنه يشير إلى الاستفادة الكبيرة من نظام الاتفاقية خلال المشاكل الأخيرة مع الصين.

وكانت أستراليا تقدمت بشكوى إلى منظمة التجارة العالمية بشأن الرسوم الجمركية التي فرضتها بكين على النبيذ، والشعير بعد نزاع دبلوماسي في عام 2020.

ومع ذلك، أدى تحسن العلاقات منذ انتخاب حكومة حزب العمال من يسار الوسط في مايو 2022، إلى رفع التعريفات الجمركية على الشعير.