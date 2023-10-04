أصدر مجلس الوزراء برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم، قرارا بأن يقوم صندوق تنمية الموارد البشرية بإدارة المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف المشكلة بالبند (رابعاً) من قرار مجلس الوزراء رقم (339).

وكان المجلس قد اطّلع خلال جلسة أعماله الأسبوعية، على مؤشرات سوق العمل في الربع الثاني من العام الجاري، وما سجلته من انخفاض معدل البطالة بين المواطنين إلى ( 8.3 في المائة) من( 9.7 في المائة) خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، وذلك نتيجة مبادرات وبرامج ( رؤية المملكة 2030).

و تعمل المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف في المملكة العربية السعودية، بحسب التقارير الإعلامية على ربط الباحثين عن العمل بالفرص الوظيفية المتاحة في القطاعين العام والخاص.

وتقدّم المنصة قاعدة بيانات شاملة بالوظائف الشاغرة بالقطاعين العام والخاص وتحتوي على جميع الإعدادات لمساعدة الباحثين عن عمل في مسيرة البحث عن الوظائف والتقدم لها.

بدأ العمل في المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف، في 9 من أكتوبر 2022، وهي البديل لمنصة جدارة، وتضم جميع البيانات المسجلة سابقًا في نظام جدارة بما فيها النقاط المكتسبة.

إغلاق منصة #جدارة.. والانتقال إلى "المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف" pic.twitter.com/IkAqsZtpag — جدارة Services (@serves111) October 3, 2022

المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف، هي منصة موحدة تشتمل على قاعدة بيانات لطالبي العمل في القطاعين العام والخاص وفق الاستبانة المصممة لذلك.

كما تم تطوير المنصة وإطلاقها من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة لخدمة الراغبين في العمل في القطاع العام والقطاع الخاص، بحسب تقرير لـ”اليوم”.

وتعمل تحت إشراف 8 جهات حكومية، وهي: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وعضوية وزارة التربية والتعليم، ومركز المعلومات الوطنية، وصندوق تنمية الموارد البشرية، والأمانة العامة لمجلس الخدمة العسكرية، والهيئة العامة للإحصاء، ومكتب الرقابة على خطة التوظيف الوطنية للقطاعين العام والخاص، واللجنة الوطنية للتحول الرقمي.

#مجلس_الوزراء: قيام صندوق تنمية الموارد البشرية بإدارة المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف .#واس — واس الأخبار الملكية (@spagov) October 3, 2023