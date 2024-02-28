طرح المطاحن الحديثة يجمع 150 مليار ريال بتغطية 127%

أعلنت شركة إتش إس بي سي العربية السعودية، في افصاح عبر موقع “تداول السعودية” اليوم، نيابة عن شركة المطاحن الحديثة للمنتجات الغذائية وبصفتها المستشار المالي والمنسق الرئيسي ومدير سجل اكتتاب المؤسسات ومتعهد التغطية ومدير الاكتتاب في الطرح العام الأولي لشركة المطاحن الحديثة للمنتجات الغذائية عن إتمام عملية بناء سجل الأوامر لشريحة الفئات المشاركة في أسهم الشركة بنجاح وتحديد السعر النهائي ب(48) ريالاً سعودياً للسهم الواحد، مما يعني قيمـة سوقية للشركة تبلغ 3,928 مليار ريال سعودي (1,047 مليار دولار أمريكي عنــــد الإدراج.

وقالت الشركة إنها تلقت طلبات من المؤسسات تقارب 150 مليار ريال (40 مليار دولار) للاكتتاب في أسهم الطرح، ما يعني تغطية الطرح بنحو 127 مرة.

وتتمثل عملية الطرح ببيع 24.5 مليون سهم عادي من أسهم الشركة.

وبلغ إجمالي حجم الطرح 1,178 مليار ريال سعودي (314 مليون دولار أمريكي).

ومع اكتمال عملية بناء سجل الأوامر بنجاح، ستنطلق مرحلة اكتتاب الأفراد يوم الثلاثاء الموافق 5 آذار / مارس 2024 والتي ستستمر لغاية يوم الأربعاء الموافق 6 مارس 2024 الساعة 11:59 مساءً بتوقيت السعودية، حيث سيتم تخصيص (2,454,960) سهم عادي تمثل نسبة (10%) من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب العام للمكتتبين من فئة الأفراد كحد أقصى.

ومن المتوقع أن تبلغ نسبة الأسهم المملوكة من قبل الجمهور عند الإدراج 30% من أسهم الشركة (24,549,600) من إجمالي أسهمها (81,832,000).

وتم تعيين شركة موليس اند كومباني السعودية المحدودة كمستشار للمساهمين البائعين.

والمساهمون البائعون هم شركة مدى الدولية القابضة (بحصة 50% من الأسهم قبل الطرح) وشركة الغرير للأغذية (بحصة 45% من الأسهم قبل الطرح) وشركة مسافي (بحصة 5% من الأسهم قبل الطرح). وستبلغ حصتهم معاً بعد اكتمال الطرح 69% من رأس مال الشركة.

وستمتلك الشركة 818,320 سهم خزينة (تمثل 1% من رأس مال الشركة) بعد الطرح، من خلال شراء 687,389 سهم (تمثل 84% من أسهم الخزينة) على أساس سعر الطرح النهائي ومنحة 130,931 سهم (تمثل 16% من أسهم الخزينة) من المساهمين البائعين، وذلك بالتزامن مع إتمام عملية الطرح لاستخدامها في إطار برنامج أسهم موظفي الشركة.