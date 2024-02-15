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طرح “المطاحن الحديثة” ينطلق بنطاق سعري 44 – 48 ريالاً للسهم

يبلغ عدد أسهم طرح شركة المطاحن الحديثة للمنتجات الغذائية التي سيتم تخصيصها مبدئياً للفئات المشاركة 24.55 مليون سهم بما يمثل نسبة 100% من إجمالي أسهم الطرح

محرر في الموقع by محرر في الموقع

أعلنت شركة إتش إس بي سي العربية السعودية، في افصاح على موقع “تداول السعودية”، بصفتها المستشار المالي والمنسق الرئيسي ومدير سجل اكتتاب المؤسسات ومتعهد التغطية ومدير الاكتتاب في الطرح العام الأولي لشركة المطاحن الحديثة للمنتجات الغذائية عن تحديد النطاق السعري للطرح وبدء فترة عملية بناء سجل الأوامر لشريحة المؤسسات.

وقالت الشركة إنه تم تحديد النطاق السعري بين 44 – 48 ريالاً للسهم الواحد.

وأشارت إلى أن المشاركة في عملية بناء سجل الأوامر على الفئات المؤهلة للمشاركة في عملية بناء سجل الأوامر وفقاً لتعليمات بناء سجل الأوامر وتخصيص الأسهم في الاكتتابات الأولية الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية.

وأضافت أنه سيتم تحديد سعر الطرح للاكتتاب العام بعد الانتهاء من عملية بناء سجل الأوامر ليتبعها عملية اكتتاب شريحة الأفراد، ويبلغ عدد أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها مبدئياً للفئات المشاركة 24.55 مليون سهم بما يمثل نسبة 100% من إجمالي أسهم الطرح، على أن يكون التخصيص النهائي بعد انتهاء فترة اكتتاب الأفراد.

وفي حال وجود طلب كاف من قبل المكتتبين الأفراد، يحق لمدير سجل اكتتاب المؤسسات تخفيض عدد أسهم الطرح المخصصة للفئات المشاركة إلى 22.09 مليون سهم كحد أدنى، لتمثل ما نسبته 90% من أسهم الطرح.

ويبلغ الحد الأدنى لعدد الأسهم التي يمكن الاكتتاب فيها للفئات المشاركة خمسون ألف (50,000) سهم، فيما يبلغ الحد الأقصى أربعة ملايين وواحد وتسعون ألفاً وخمسمائة وتسعة وتسعون (4,091,599) سهم.

وذكرت أن فترة عملية بناء سجل الأوامر لشريحة المؤسسات تبدأ اليوم الخميس 15 شباط / فبراير 2024 وحتى الساعة 4:00 عصراً بتوقيت المملكة في يوم الأربعاء 21 فبراير 2024.

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