صكوك عُمانتل تستقطب 3 مليارات دولار

تلقت الشركة العمانية للاتصالات (عُمانتل) المملوكة للدولة طلبات تجاوزت ثلاثة مليارات دولار على اصدار صكوك، كما ذكرت خدمة أخبار أدوات الدخل الثابت آي.إف.آر اليوم الأربعاء.

وقد أصدرت الشركة العمانية للاتصالات (عُمانتل) المملوكة للدولة صكوكاً مقومة بالدولار لأجل سبع سنوات بقيمة 500 مليون دولار. وقالت آي.إف.آر إن الشركة العمانية خفضت السعر الاسترشادي لأول سندات إسلامية تصدرها عند 5.375 بالمئة، وهو أقل من سعرها الاسترشادي في وقت سابق من اليوم عند ما يتراوح بين 5.625 و5.75 بالمئة بعدما تلقت طلبات تجاوزت ثلاثة مليارات دولار.

وعينت “عمانتل” سيتي جروب وجيه.بي مورجان لتولي دور المنسقين الدوليين للإصدار ومديري الدفاتر المشتركين، كما سيتولى كل من بنك إيه.بي.سي وبنك مسقط وبنك دبي الإسلامي وبنك أبوظبي الأول وبنك ستاندرد تشارترد أيضا دور مديري الدفاتر المشتركين.

وفي أواخر تشرين الأول / أكتوبر، أجّلت عُمانتل إصدار الصكوك بعد تلقيها قرضا لتسوية السندات المستحقة عليها.