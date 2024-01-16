عمانتل تعين بنوكاً لإصدار صكوك لأجل 7 سنوات

تخطط الشركة العمانية للاتصالات (عمانتل) المملوكة للدولة لإصدار صكوك مقومة بالدولار لأجل سبع سنوات، كما ذكرت خدمة أخبار أدوات الدخل الثابت آي.إف.آر اليوم الثلاثاء.

وعينت “عمانتل” سيتي جروب وجيه.بي مورجان لتولي دور المنسقين الدوليين للإصدار ومديري الدفاتر المشتركين، كما سيتولى كل من بنك إيه.بي.سي وبنك مسقط وبنك دبي الإسلامي وبنك أبوظبي الأول وبنك ستاندرد تشارترد أيضا دور مديري الدفاتر المشتركين.

وأرجأت شركة الاتصالات العمانية في أواخر تشرين الأول / اكتوبر الماضي عملية الإصدار بعد الحصول على قرض قصير الأجل لتسوية سندات مستحقة.