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عمانتل تعين بنوكاً لإصدار صكوك لأجل 7 سنوات

أرجأت الشركة العمانية للاتصالات (عمانتل) في أواخر تشرين الأول / اكتوبر الماضي عملية الإصدار بعد الحصول على قرض قصير الأجل لتسوية سندات مستحقة.

فريق التحرير by فريق التحرير

تخطط الشركة العمانية للاتصالات (عمانتل) المملوكة للدولة لإصدار صكوك مقومة بالدولار لأجل سبع سنوات، كما ذكرت خدمة أخبار أدوات الدخل الثابت آي.إف.آر اليوم الثلاثاء.

وعينت “عمانتل” سيتي جروب وجيه.بي مورجان لتولي دور المنسقين الدوليين للإصدار ومديري الدفاتر المشتركين، كما سيتولى كل من بنك إيه.بي.سي وبنك مسقط وبنك دبي الإسلامي وبنك أبوظبي الأول وبنك ستاندرد تشارترد أيضا دور مديري الدفاتر المشتركين.

وأرجأت شركة الاتصالات العمانية في أواخر تشرين الأول / اكتوبر الماضي عملية الإصدار بعد الحصول على قرض قصير الأجل لتسوية سندات مستحقة.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...