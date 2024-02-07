“اللولو” تتجه لإدراج مزدوج في أبوظبي وتداول بمليار دولار

تقوم مجموعة اللولو الدولية، المشغل لسلسلة المتاجر الكبرى، بالبحث عن مصرفيين لإدراج أسهم مزدوج محتمل في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و“تداول” السعودية في النصف الثاني من عام 2024، حسبما ذكرت بلومبرغ.

وقالت خدمة معلومات الأعمال، نقلا عن مصادر إن الطرح المحتمل لمجموعة “اللولو” قد تصل قيمته إلى مليار دولار.

“اللولو” تدرج أصولها في دول الخليج

ومن المرجح أن تقوم شركة “LuLu”، ومقرها أبوظبي، بإدراج أصولها في دول مجلس التعاون الخليجي في الصفقة.

وقدّرت الشركة قيمتها بنحو 5 مليارات دولار في عام 2020 عندما باعت حصة إلى الشركة القابضة (ADQ).

وسعت شركة “LuLu” إلى الحصول على عروض من البنوك الاستثمارية حول الإدراج في عام 2022 قبل تأجيل تلك الخطط.

وكان يُعتقد أن شركة اللولو في أواخر عام 2023 كانت تناقش البيع المحتمل للحصة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي.

والإدراج المزدوج في الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية أمر نادر الحدوث.

وذهبت شركة مطاعم أمريكانا، مشغل المطاعم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلى إدراج أسهمها في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و سوق “تداول” السعودي في عام 2022.

تواجد قوي لمجموعة اللولو في دول الخليج

وتمتلك شركة اللولو، 18 هايبر ماركت، و7 مراكز تسوق قيد التنفيذ في الوقت الذي تمضي فيه قدمًا في خطط النمو الجريئة.

وأوائل التسعينيات، تم تأسيس شركة “LuLu”، وتبلغ إيراداتها السنوية حوالي 8 مليارات دولار وتوظف أكثر من 70 ألف شخص، وتعمل في 26 دولة عبر الشرق الأوسط، وآسيا، والولايات المتحدة، وأوروبا، وفقًا لموقعها على الإنترنت، ولكن مراكز ثقلها هي دول مجلس التعاون الخليجي والهند، ومؤخرًا مصر.

وأفادت بلومبرغ نيوز، في أغسطس، أن شركة “LuLu”، ومقرها أبو ظبي جمعت 10 مليارات درهم (2.5 مليار دولار) لإعادة تمويل الديون قبل الاكتتاب العام المحتمل.