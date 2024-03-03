ارتفاع أسهم الطاقة الشمسية.. هل تتفوق على الذكاء الاصطناعي

انتعش قطاع الطاقة الشمسية من عمليات البيع التي استمرت لأشهر بعد أن تجاوزت شركة “First Solar”، أكبر شركة مصنعة لوحدات الطاقة الشمسية في الولايات المتحدة، تقديرات أرباح وول ستريت وأصدرت أيضا توجيهات قوية لعام 2024.

أعلنت شركة “First Solar” عن أرباح الربع الرابع من عام 2023 وفقا للمعايير المحاسبية المقبولة بقيمة 3.25 دولار أمريكي، أي 0.13 دولار أمريكي أعلى من إجماع وول ستريت، بينما كانت الإيرادات البالغة 1.16 مليار دولار أمريكي جيدة لنمو صحي بنسبة 16.0% على أساس سنوي على الرغم من فقدان الإجماع بمقدار 160 مليون دولار أمريكي.

تحولت أرباح الربع الرابع إلى ربح قدره 349 مليون دولار من خسارة قدرها 7.5 مليون دولار في الربع السابق من العام الماضي.

أنهت شركة “First Solar” العام بحجوزات صافية قدرها 28.3 غيغاواط بمتوسط ​​سعر بيع أساسي قدره 31.8 سنت/واط وصافي رصيد نقدي قدره 1.6 مليار دولار.

أصدرت شركة “First Solar” توجيهات للسنة المالية 2024 تتراوح بين 13 و14 دولارا أمريكيا لأرباح السهم الواحد، أي ما يقرب من ضعف ربحية السهم لعام 2023 بالكامل البالغة 7.74 دولار أمريكي، ومن المتوقع أن تصل إيرادات عام 2024 إلى 4.4 مليار دولار – 4.6 مليار دولار، وهو ما يمثل نموا بنسبة 36.4% على أساس سنوي في منتصف العام.

تبلغ تقديرات وول ستريت المتفق عليها للأرباح والإيرادات لعام 2024 نحو 13.26 دولار أمريكي للسهم الواحد و4.56 مليار دولار أمريكي على التوالي، وفقا لـ”oil price”.

قدمت الشركة توقعات إضافية للعام بأكمله على النحو التالي:

حجم المبيعات 15.6-16.3 غيغاواط

إجمالي الربح 2 مليار دولار – 2.1 مليار دولار

الدخل التشغيلي يتراوح بين 1.5 مليار دولار – 1.6 مليار دولار

تكلفة بدء الإنتاج تتراوح بين 85 مليون دولار و95 مليون دولار

صافي الرصيد النقدي في نهاية العام يتراوح بين 900 مليون دولار و1.2 مليار دولار

كانت شركة “First Solar” واحدة من أكبر المستفيدين من قانون الحد من التضخم، حيث ساعدت الإعفاءات الضريبية على تغطية النتيجة النهائية. في العام الماضي، وافقت الشركة على بيع 687 مليون دولار من الإعفاءات الضريبية للطاقة الشمسية لشركة التكنولوجيا المالية Fiserv Inc.

قفزت أسهم FSLR بنسبة 6.2% منذ إعلان الأرباح يوم الثلاثاء لكنها ظلت في المنطقة الحمراء بعد أن عادت بنسبة -12.0% منذ بداية العام حتى الآن.

حقق المؤشر المفضل لقطاع الطاقة الشمسية، Invesco Solar ETF (NYSEARCA:TAN)، نحو 2.9% خلال جلسات التداول الثلاث الماضي ولكنه انخفض بنسبة -19.3% منذ بداية العام وحتى -42.4% خلال الـ52 أسبوعا الماضية.

قبل أسبوعين، ذكرت RBC Capital أن صناعة معدات الطاقة الشمسية “تقترب من نقطة انعطاف”، ومن المقرر أن تتحسن هذه المعنويات بفضل ظهور المزيد من علامات الاستقرار الملموسة. وفقًا لكريستوفر ديندرينوس من RBC، فإن الصناعة “يجب أن تستمر في الاستفادة من معدل التغيير الإيجابي وستستمر في رؤية دعم طويل المدى من السياسة العامة وتنظيم الانبعاثات وانخفاض التكاليف” على الرغم من أن الطاقة الشمسية على مستوى المناطق السكنية والمرافق تواجه تحديات على المدى القريب. الرياح المعاكسة.

وتوقع ديندرينوس أن قطاع الطاقة الشمسية قد وصل إلى نقطة تحول محتملة في معنويات المستثمرين، مضيفا أن توقعات انخفاض أسعار الفائدة يجب أن تدعم تحسين فترات الاسترداد.

ويشير المحلل إلى أن مشاريع الطاقة الشمسية يمكن أن تكون أكثر حساسية لأسعار الفائدة بثلاثة أضعاف من مشاريع الطاقة التقليدية، ويقدر أن التكلفة المعيارية للطاقة الشمسية تنخفض بأكثر من 4% لكل تخفيض بمقدار 50 نقطة أساس في أسعار الفائدة.

وفي تطورات منفصلة، ​​ارتفعت أسهم Enphase Energy وSunnova Energy International بنسبة 5.6% و9.5% على التوالي، في جلسة الخميس بعد إفصاحات الشراء من الداخل.

وبالنظر إلى أسهم الذكاء الصناعي سنجد أن مؤشر ناسداك بنسبة 43% في عام 2023، مدعومًا بالضجة حول أسهم الذكاء الاصطناعي، هل يأتي الوقت الذي تتفوق فيه أسهم الطاقة الشمسية على الذكاء الاصطناعي؟