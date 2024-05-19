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عرض إماراتي للاستحواذ على 24.5% من أسهم “السويدي إليكتريك”

أودعت شركة إليكترا إنفستمنت هولدينج ريستركتد ليمتد التي تتخذ من الإمارات مقرا لها، مشروع عرض للاستحواذ على حصة تصل إلى 24.5% من أسهم السويدي إليكتريك.

فريق التحرير by فريق التحرير

وكشف بيان الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر، اليوم الأحد، أن العرض يتضمن الشراء الاختياري من جانب إليكترا (شركة مؤسسة وفقاً لأحكام وقوانين سوق أبوظبي العالمي المالي) لما بين 15-24.5% من أسهم الشركة التي تستحوذ عائلة السويدي على أكثر من 70% منها، مقابل 1.05 دولار للسهم الواحد.
وخلال 2023، كانت السويدي إليكتريك قد حققت نتائج مالية مميزة، إذ قفز صافي ربح الشركة بعد خصم حقوق الأقلية بنسبة 87% على أساس سنوي إلى 10.1 مليار جنيه مصري في عام 2023. وارتفعت إيرادات الشركة بنسبة 65% على أساس سنوي إلى 152.2 مليار جنيه مصري.
وبالنسبة لأرباح الشركة في نتائجها المستقلة فقد قفزت إلى 2.350 مليار جنيه مصري خلال العام الماضي، مقابل 2.551 مليار جنيه مصري في العام الأسبق.


رد فعل السوق


قفز سهم السويدي إليكتريك بنسبة 20% إلى 44.41 جنيه مصري بنهاية جلسة التداول في السوق المالي اليوم، تزامنا مع ارتفاع بورصة مصر بنحو 3.33% عند مستوى 27012 نقطة.
وأغلق مؤشر EGX30 على ارتفاع بنسبة 4.5% بنهاية تعاملات اليوم الأحد، مع إجمالي تداولات بقيمة 6 مليارات جنيه (25.3% فوق المتوسط على مدار الـ 90 يوما الماضية). وسجل المستثمرون العرب وحدهم صافي بيع بختام الجلسة. وبهذا يكون المؤشر قد ارتفع بنسبة 9.7% منذ بداية العام.
وجاء في المنطقة الخضراء: السويدي إليكتريك (+20.0%)، وأموك (+19.9%)، وموبكو (+17.8%) ، بينما في المنطقة الحمراء: المصرية للاتصالات (-4.9%)، وإيديتا (-0.3%).

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...