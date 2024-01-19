سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة 19-1-2024.. السوق السوداء تواصل القفز

قفز متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة 19-1-2024، في تعاملات السوق الموازية “السوداء”، 3.70 جنيها ليستمر في تسجيل مستوى قياسي غير مسبوق، وسط ترقب لموعد صدور قرار بتعويم الجنيه المصري، وإعلان الاتفاق على زيادة قرض صندوق النقد الدولي، فيما ظل متوسط سعر الدولار اليوم في مصر، رسميا مستقرا في البنوك، وشركات الصرافة المصرية.

كما قفزت أسعار العملات في مصر اليوم الجمعة 19-1-2024، في تعاملات السوق السوداء، بينما تباينت أسعار العملات في مصر اليوم الجمعة 19-1-2024، رسميا خلال تعاملات البنوك، شركات الصرافة.

وارتفع متوسط سعر جرام الذهب اليوم في مصر الجمعة 19-1-2024، مع استمراره في مستويات قياسية منذ أكثر من شهر.

والجمعة، والسبت، عطلة رسمية للبنوك المصرية.

30 شركة أجنبية تعيد استثمار أرباحها

دفع انخفاض قيمة الجنيه المصري، أمام الدولار الأمريكي، خلال عام 2023، نحو 30 شركة أجنبية من الشركات العاملة فى مصر، إلى وقف تحويل أرباحها بالدولار، وإعادة استثمار هذه الأرباح في تنفيذ توسعات جديدة للشركات في مصر، وهذا ما يعد تطورا إيجابيا لأزمة الدولار، بحسب ما قاله، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، حسام هيبة.

وتعاني مصر من أزمة شح الدولار والعملات الأجنبية، بدأت في الظهور عقب الحرب الروسية الأوكرانية فبراير 2022، لكنها تفاقمت خلال العام الماضي.

وفي محاولة حكومية جديدة لتوفير الدولار للشركات، اتفق البنك المركزي المصري، والهيئة العامة للاستثمار، على احتفاظ الشركات الأجنبية عن الحوالات بالعملات الأجنبية في البنوك والمخصصة لزيادة رأسمال الشركة فقط، مع صرف قيمتها بالجنيه المصري.

وفقا لما ذكرته صحف محلية، فإن الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، حسام هيبة، قال إن هذا الإجراء يستهدف توفير الدولار والعملات الأجنبية للشركات العاملة في مصر، لتتمكن هذه الشركات من استيراد مستلزمات التصنيع اللازمة لمواصلة عملها.

وأضاف”هيبة”، أن هذا القرار يأتي لرفع أعباء التدبير العملة الصعبة للشركات التي لا تمتلك أي سيولة من العملات الأجنبية.

ووفقا لما كشفه الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، فإن هذا الإجراء دخل حيز التنفيذ قبل بضعة أسابيع.

أسعار العملات في مصر اليوم الجمعة 19-1-2024

ويقدم هذا التقرير، متوسط أسعار العملات العربية، والأجنبية الرئيسية، في شركات الصرافة، والبنوك المصرية، اليوم الجمعة 19-1-2024، ومتوسط أسعار هذه العملات خلال تعاملات السوق السوداء حسب موقع “sarf- today”.

سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة 19-1-2024 في البنوك وشركات الصرافة

وظل متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة 19-1-2024، ثابتا عند نحو 30.84 جنيها للشراء، و30.94 جنيها للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

فيما بلغ متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة 19-1-2024، في شركات الصرافة، والبنوك، نحو 30.75 جنيها للشراء، و30.85 جنيها للبيع.

وسجل سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة 19-1-2024، في البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وهما أكبر بنكين حكوميين في مصر، نحو 30.75 جنيها للشراء، و30.85 جنيها للبيع.

فيما بلغ سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة 19-1-2024، أعلى سعرا للشراء في مصرف أبوظبي الإسلامي، عند نحو 30.90 جنيها.

متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة 19-1-2024 بعدد من البنوك

فيما يلي سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة 19-1-2024، بعدد من البنوك المصرية.

البنك سعر الشراء سعر البيع البنك الأهلي المصري 30.75 30.85 بنك مصر 30.75 30.85 بنك الإسكندرية 30.85 30.95 البنك التجاري الدولي “cib” 30.85 30.95 مصرف أبوظبي الإسلامي 30.90 30.95 بنك الأهلي الكويتي 30.88 30.95 بنك مصر إيران للتنمية 30.88 30.95 بنك قطر الوطني الأهلي 30.85 30.95 البنك العربي الأفريقي الدولي 30.85 30.95 المصرف العربي الدولي 30.85 30.95 البنك العقاري المصري العربي 30.85 30.95 بنك التعمير والإسكان 30.85 30.95 جدول سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة 19-1-2024، بعدد من البنوك المصرية.

سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة 19-1-2024 في السوق السوداء

قفز متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة 19-1-2024، في تعاملات السوق السوداء، 3.70 جنيها ليسجل مستوى قياسي جديد غير مسبوق مع ترقب المتعاملين لموعد صدور قرار تعويم الجنيه المصري قريبا.

وارتفع متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة 19-1-2024، في تعاملات السوق السوداء، إلى نحو 62 جنيها للشراء، و 63 جنيها للبيع، مقابل نحو 58.30 جنيها للشراء، و 59.30 جنيها للبيع، أمس.

والاتجار، وتداول العملات العربية والأجنبية، في السوق السوداء، جريمة وفقا للقانون المصري، يعاقب من يرتكبها بعقوبة مشددة، تشمل السجن المشدد، ومصادرة المبالغ المضبوطة، وغرامة بالملايين.

سعر اليورو في مصر اليوم الجمعة 19-1-2024

ارتفع متوسط سعر صرف اليورو الأوروبي اليوم الجمعة 19-1-2024، إلى نحو 33.56 جنيها للشراء، و 33.67 جنيها للبيع، مقابل نحو 33.53 جنيها للشراء، و 33.65 جنيها للبيع، أمس، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

بينما قفز متوسط سعر صرف اليورو الأوروبي، اليوم الجمعة 19-1-2024، في تعاملات السوق السوداء، إلى نحو 67.34 جنيها للشراء، و68.43 جنيها للبيع، مقابل نحو 63.32 جنيها للشراء، و64.40 جنيها للبيع، أمس.

سعر الجنيه الإسترليني في مصر اليوم الجمعة 19-1-2024

سجل متوسط سعر صرف الجنيه الإسترليني، اليوم الجمعة 19-1-2024، نحو 39.10 جنيها للشراء، و39.23 جنيها للبيع، مقابل نحو 39.10 جنيها للشراء، و39.24 جنيها للبيع، أمس، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

بينما قفز متوسط سعر الجنيه الإسترليني في مصر، اليوم الجمعة 19-1-2024، في تعاملات السوق السوداء، إلى نحو 78.67 جنيها للشراء، و79.94 جنيها للبيع، مقابل نحو 73.75 جنيها للشراء، و75.12 جنيها للبيع، أمس.

سعر الريال السعودي في مصر اليوم الجمعة 19-1-2024

واستقر متوسط سعر صرف الريال السعودي، اليوم الجمعة 19-1-2024، عند نحو 8.22 جنيهات للشراء، و8.25 جنيهات للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

بينما قفز متوسط سعر صرف الريال السعودي، اليوم الجمعة 19-1-2024، في تعاملات السوق السوداء، إلى نحو 16.56 جنيها للشراء، و16.82 جنيها للبيع، مقابل نحو 15.56 جنيها للشراء، و15.83 جنيها للبيع، أمس.

سعر الدرهم الإماراتي في مصر اليوم الجمعة 19-1-2024

واستقر متوسط سعر صرف الدرهم الإماراتى، اليوم الجمعة 19-1-2024، عند نحو 8.39 جنيهات للشراء، و8.42 جنيهات للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

بينما قفز متوسط سعر صرف الدرهم الإماراتى في مصر اليوم الجمعة 19-1-2024، في تعاملات السوق السوداء، إلى نحو 16.89 جنيها للشراء، و 17.16 جنيها للبيع، مقابل نحو 15.87 جنيها للشراء، و 16.15 جنيها للبيع، أمس.

سعر الدينار الكويتي في مصر اليوم الجمعة 19-1-2024

ارتفع متوسط سعر صرف الدينار الكويتي، اليوم الجمعة 19-1-2024، إلى نحو 100.19 جنيه للشراء، و100.54 جنيه للبيع، مقابل نحو 100.15 جنيه للشراء، و100.50 جنيه للبيع، أمس، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

بينما قفز متوسط سعر صرف الدينار الكويتي في مصر اليوم الجمعة 19-1-2024، في تعاملات السوق السوداء، إلى نحو 201.42 جنيها للشراء، و 204.67 جنيها للبيع، مقابل نحو 189.32 جنيها للشراء، و192.57 جنيها للبيع، أمس.