سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 17-1-2024.. السوق السوداء تواصل القفز

ارتفع متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 17-1-2024، في تعاملات السوق الموازية “السوداء”، ليسجل مستوى قياسيا غير مسبوق، وسط ترقب لموعد صدور قرار بتعويم الجنيه المصري، وإعلان الاتفاق على زيادة قرض صندوق النقد الدولي، فيما ظل متوسط سعر الدولار اليوم في مصر، رسميا مستقرا في شركات الصرافة المصرية.

كما ارتفعت أسعار العملات في مصر اليوم الأربعاء 17-1-2024، في تعاملات السوق السوداء، بينما تباينت أسعار العملات في مصر اليوم الأربعاء 17-1-2024، رسميا خلال تعاملات البنوك، شركات الصرافة.

وارتفع متوسط سعر جرام الذهب اليوم في مصر الأربعاء 17-1-2024، مع استمراره في مستويات قياسية منذ أكثر من شهر.

30 شركة أجنبية تعيد استثمار أرباحها

دفع انخفاض قيمة الجنيه المصري، أمام الدولار الأمريكي، خلال عام 2023، نحو 30 شركة أجنبية من الشركات العاملة فى مصر، إلى وقف تحويل أرباحها بالدولار، وإعادة استثمار هذه الأرباح في تنفيذ توسعات جديدة للشركات في مصر، وهذا ما يعد تطورا إيجابيا لأزمة الدولار، بحسب ما قاله، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، حسام هيبة.

وتعاني مصر من أزمة شح الدولار والعملات الأجنبية، بدأت في الظهور عقب الحرب الروسية الأوكرانية فبراير 2022، لكنها تفاقمت خلال العام الماضي.

وفي محاولة حكومية جديدة لتوفير الدولار للشركات، اتفق البنك المركزي المصري، والهيئة العامة للاستثمار، على احتفاظ الشركات الأجنبية عن الحوالات بالعملات الأجنبية في البنوك والمخصصة لزيادة رأسمال الشركة فقط، مع صرف قيمتها بالجنيه المصري.

وفقا لما ذكرته صحف محلية، فإن الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، حسام هيبة، قال إن هذا الإجراء يستهدف توفير الدولار والعملات الأجنبية للشركات العاملة في مصر، لتتمكن هذه الشركات من استيراد مستلزمات التصنيع اللازمة لمواصلة عملها.

وأضاف “هيبة” أن هذا القرار يأتي لرفع أعباء التدبير العملة الصعبة للشركات التي لا تمتلك أي سيولة من العملات الأجنبية.

ووفقا لما كشفه الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، فإن هذا الإجراء دخل حيز التنفيذ قبل بضعة أسابيع.

أسعار العملات في مصر اليوم الأربعاء 17-1-2024

ويقدم هذا التقرير، متوسط أسعار العملات العربية، والأجنبية الرئيسية، في شركات الصرافة، والبنوك المصرية، اليوم الأربعاء 17-1-2024، ومتوسط أسعار هذه العملات خلال تعاملات السوق السوداء حسب موقع “sarf- today”.

سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 17-1-2024 في البنوك وشركات الصرافة

واستقر متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 17-1-2024، عند نحو 30.84 جنيها للشراء، و30.94 جنيها للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

فيما بلغ متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 17-1-2024، في شركات الصرافة، والبنوك، نحو 30.75 جنيها للشراء، و30.85 جنيها للبيع.

وبلغ سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 17-1-2024، في البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وهما أكبر بنكين حكوميين في مصر، نحو 30.75 جنيها للشراء، و30.85 جنيها للبيع.

فيما بلغ سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 17-1-2024، أعلى سعرا للشراء في مصرف أبوظبي الإسلامي، عند نحو 30.90 جنيها.

متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 17-1-2024 بعدد من البنوك المصرية

فيما يلي سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 17-1-2024، بعدد من البنوك المصرية.

البنك سعر الشراء سعر البيع البنك الأهلي المصري 30.75 30.85 بنك مصر 30.75 30.85 بنك الإسكندرية 30.85 30.95 البنك التجاري الدولي “cib” 30.85 30.95 مصرف أبوظبي الإسلامي 30.90 30.95 بنك الأهلي الكويتي 30.88 30.95 بنك مصر إيران للتنمية 30.88 30.95 بنك قطر الوطني الأهلي 30.85 30.95 البنك العربي الأفريقي الدولي 30.85 30.95 المصرف العربي الدولي 30.85 30.95 البنك العقاري المصري العربي 30.85 30.95 بنك التعمير والإسكان 30.85 30.95 جدول سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 17-1-2024، بعدد من البنوك المصرية.

سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 17-1-2024 في السوق السوداء

قفز متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 17-1-2024، في تعاملات السوق السوداء، 175 قرشا ليسجل مستوى قياسي جديد مع ترقب المتعاملين لموعد صدور قرار تعويم الجنيه المصري قريبا.

وارتفع متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 17-1-2024، في تعاملات السوق السوداء، إلى نحو 58 جنيها للشراء، و 59 جنيها للبيع، مقابل نحو 56.25 جنيها للشراء، و57.25 جنيها للبيع، أمس.

والاتجار، وتداول العملات العربية والأجنبية، في السوق السوداء، جريمة وفقا للقانون المصري، يعاقب من يرتكبها بعقوبة مشددة، تشمل السجن المشدد، ومصادرة المبالغ المضبوطة، وغرامة بالملايين.

سعر اليورو في مصر اليوم الأربعاء 17-1-2024

انخفض متوسط سعر صرف اليورو الأوروبي اليوم الأربعاء 17-1-2024، إلى نحو 33.58 جنيها للشراء، و 33.70 جنيها للبيع، مقابل نحو 33.78 جنيها للشراء، و 33.89 جنيها للبيع أمس، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

بينما ارتفع متوسط سعر صرف اليورو الأوروبي، اليوم الأربعاء 17-1-2024، في تعاملات السوق السوداء، إلى نحو 63.17 جنيها للشراء، و64.25 جنيها للبيع مقابل نحو 60.59 جنيها للشراء، و61.68 جنيها للبيع أمس.

سعر الجنيه الإسترليني في مصر اليوم الأربعاء 17-1-2024

ارتفع متوسط سعر صرف الجنيه الإسترليني، اليوم الأربعاء 17-1-2024، إلى نحو 38.99 جنيها للشراء، و39.13 جنيها للبيع، مقابل نحو 39.27 جنيها للشراء، و39.40 جنيها للبيع أمس، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

كما زاد متوسط سعر الجنيه الإسترليني في مصر، اليوم الأربعاء 17-1-2024، في تعاملات السوق السوداء، إلى نحو 73.49 جنيها للشراء، و74.75 جنيها للبيع، مقابل نحو 70.60 جنيها للشراء، و71.88 جنيها للبيع أمس.

سعر الريال السعودي في مصر اليوم الأربعاء 17-1-2024

واستقر متوسط سعر صرف الريال السعودي، اليوم الأربعاء 17-1-2024، عند نحو 8.22 جنيهات للشراء، و8.25 جنيهات للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

بينما ارتفع متوسط سعر صرف الريال السعودي، اليوم الأربعاء 17-1-2024، في تعاملات السوق السوداء، إلى نحو 15.49 جنيها للشراء، و15.75 جنيها للبيع، مقابل نحو 15.03 جنيها للشراء، و15.29 جنيها للبيع، أمس.

سعر الدرهم الإماراتي في مصر اليوم الأربعاء 17-1-2024

واستقر متوسط سعر صرف الدرهم الإماراتي، اليوم الأربعاء 17-1-2024، عند نحو 8.39 جنيهات للشراء، و8.42 جنيهات للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

بينما ارتفع متوسط سعر صرف الدرهم الإماراتي في مصر اليوم الأربعاء 17-1-2024، في تعاملات السوق السوداء، إلى نحو 15.80 جنيها للشراء، و 16.07 جنيها للبيع، مقابل نحو 15.31 جنيها للشراء، و 15.59 جنيها للبيع، أمس.

سعر الدينار الكويتي في مصر اليوم الأربعاء 17-1-2024

وتراجع متوسط سعر صرف الدينار الكويتي، اليوم الأربعاء 17-1-2024، إلى نحو 100.20 جنيه للشراء، و100.54 جنيه للبيع، مقابل نحو 100.33 جنيه للشراء، و100.68 جنيه للبيع أمس، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

بينما ارتفع متوسط سعر صرف الدينار الكويتي في مصر اليوم الأربعاء 17-1-2024، في تعاملات السوق السوداء، إلى نحو 188.91 جنيها للشراء، و192.17 جنيها للبيع، مقابل نحو 182.72 جنيها للشراء، و185.97 جنيها للبيع، أمس.