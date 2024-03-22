فريق التحرير by فريق التحرير

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شركة “مياهنا” تستعد لطرح 30% من أسهمها في “تداول”

شركة “مياهنا”، تحصل على موافقة لطرح أسهمها في “تداول”، مع توقع جمعها مئات من ملايين الدولارات.

فريق التحرير by فريق التحرير
شركة "مياهنا" تستعد لطرح 30% من أسهمها في "تداول"
شركة "مياهنا" تستعد لطرح 30% من أسهمها في "تداول"

حصلت شركة “مياهنا” (Miahona) السعودية المتخصصة في معالجة المياه على موافقة الجهات التنظيمية لبيع 30% من أسهمها (48.3مليون سهم) في السوق الرئيسي “تداول“.

ولم تقدم هيئة السوق المالية السعودية، مزيدا من التفاصيل سوى تقديم مذكرتها الموحدة بأن نشرة شركة “مياهنا”، سيتم نشرها “خلال فترة زمنية كافية قبل بدء فترة الاكتتاب”.

استثمارات “مياهنا” قبل طرح أسهمها في “تداول”

شركة "مياهنا" تستعد لطرح 30% من أسهمها في "تداول"

وتأسست شركة “Miahona”، عام 2008، ” وهي شركة مطورة، ومشغلة محلية للحلول المستدامة في مشاريع المياه، والصرف الصحي في المناطق الحضرية، ولديها استثمارات تزيد قيمتها عن مليار ريال سعودي في أصول المياه والصرف الصحي في السعودية.

وشركة ” Miahona”، مملوكة بالكامل لشركة الاستثمار المحلية القابضة Vision Invest.

شركة "مياهنا" تستعد لطرح 30% من أسهمها في "تداول"

وبحسب موقع الشركة الإلكتروني، فإنها تضم عدداً من الشركات الفرعية تشمل كلا من شركة بيئة جزيرة، وشركة تطوير وتشغيل المدن الصناعية، وشركة إنتاج مياه الرياض.

وبدأت مصادر على صلة بالأمر، تتحدث عن احتمال طرح شركة “مياهنا”، للاكتتاب العام لأول مرة في أكتوبر الماضي، حيث قالت لبلومبرغ، إن شركة معالجة المياه يمكن أن تجمع ما يصل إلى بضع مئات من ملايين الدولارات من الطرح.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...