شركة “مياهنا” تستعد لطرح 30% من أسهمها في “تداول”

حصلت شركة “مياهنا” (Miahona) السعودية المتخصصة في معالجة المياه على موافقة الجهات التنظيمية لبيع 30% من أسهمها (48.3مليون سهم) في السوق الرئيسي “تداول“.

ولم تقدم هيئة السوق المالية السعودية، مزيدا من التفاصيل سوى تقديم مذكرتها الموحدة بأن نشرة شركة “مياهنا”، سيتم نشرها “خلال فترة زمنية كافية قبل بدء فترة الاكتتاب”.

استثمارات “مياهنا” قبل طرح أسهمها في “تداول”

وتأسست شركة “Miahona”، عام 2008، ” وهي شركة مطورة، ومشغلة محلية للحلول المستدامة في مشاريع المياه، والصرف الصحي في المناطق الحضرية، ولديها استثمارات تزيد قيمتها عن مليار ريال سعودي في أصول المياه والصرف الصحي في السعودية.

وشركة ” Miahona”، مملوكة بالكامل لشركة الاستثمار المحلية القابضة Vision Invest.

وبحسب موقع الشركة الإلكتروني، فإنها تضم عدداً من الشركات الفرعية تشمل كلا من شركة بيئة جزيرة، وشركة تطوير وتشغيل المدن الصناعية، وشركة إنتاج مياه الرياض.

وبدأت مصادر على صلة بالأمر، تتحدث عن احتمال طرح شركة “مياهنا”، للاكتتاب العام لأول مرة في أكتوبر الماضي، حيث قالت لبلومبرغ، إن شركة معالجة المياه يمكن أن تجمع ما يصل إلى بضع مئات من ملايين الدولارات من الطرح.