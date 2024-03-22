تبريد الإماراتية تخطط لجمع مليار دولار لتوسيع عملياتها

حصلت شركة تبريد الإماراتية لتبريد المناطق على موافقة المساهمين لإصدار سندات، أو صكوك، بقيمة مليار دولار بهدف تمويل عمليات الاستحواذ، والأغراض العامة للشركة في وقت ما خلال العام المقبل، وفقا لإفصاح صدر ببيان لسوق دبي المالي.

وقال البيان، إن مجلس إدارة شركة تبريد الإماراتية لم يقرر بعد ما إذا كان سيصدر السندات أو الصكوك على شريحة واحدة أو أكثر.

وأضاف، أن السندات، التي ستصدرها شركة “تبريد” مباشرة أو من خلال إحدى أدواتها ذات الأغراض الخاصة، سيتم طرحها بهامش لا يتجاوز سعر السوق السائد للشركات ذات التصنيف الائتماني المماثل.

تبريد الإماراتية تخطط لزيادة حصصها في 6 دول

وتخطط شركة “تبريد”، لزيادة حصتها السوقية في دولة الإمارات العربية المتحدة، و5 دول أخرى تعمل فيها حاليًا، وهي الهند والمملكة العربية السعودية، وعمان، والبحرين، ومصر، حسبما ذكرت الشركة في إفصاح منفصل لسوق دبي المالي.

“تبريد” تحقق زيادة كبيرة في صافي الأرباح

في 2023، شهدت “تبريد” نموًا بنسبة 9 % في الإيرادات، وزيادة كبيرة بنسبة 25% في صافي الأرباح قبل الضريبة.

كما نجحت شركة “تبريد”، في إضافة 53 ألف طن تبريد من التوصيلات الجديدة عبر محفظتها وتوسعت من خلال إنشاء 6 مصانع جديدة.

وتثبت شركة “تبريد” التزامها بالطاقة المتجددة وتضع معايير جديدة في مجال إزالة الكربون، مما يعزز مكانتها كشركة رائدة عالميًا في مجال تبريد المناطق.