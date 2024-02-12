سعر الذهب اليوم في مصر الاثنين 12-2-2024.. السوق تترقب الدولار

واصل متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الاثنين 12-2-2024، استقراره في مختلف أعيرة المعدن النفيس، بعدما بلغ مستوى قياسي غير مسبوق، وسط حالة من الترقب، والارتباك، والشلل في سوق الذهب بسبب تذبذب سعر الدولار في السوق الموازية “السوداء.

وجاء استقرار سعر الذهب اليوم في مصر الاثنين 12-2-2024، على الرغم من تراجع متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين 12-2-2024 في تعاملات السوق السوداء.

كما ظل متوسط سعر الدولار، في سعر الذهب اليوم في مصر الاثنين 12-2-2024، وهو ما يسمى “دولار الصاغة”، ثابتا عند نحو 63.93 جنيها، بينما انخفض متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في تعاملات السوق الموازية “السوداء”، إلى نحو 63 جنيها.

خفض قيمة الجنيه غير مؤكد

مع تذبذب سعر العملة المصرية في السوق الموازية “السوداء”، وترقب الإعلان عن توصل الحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولي، للاتفاق على زيادة قيمة قرض الصندوق، زادت التوقعات بتخفيض وشيك لسعر الجنيه الرسمي.

وقال فاروق سوسة من بنك غولدمان ساكس في تصريحات نقلتها قناة العربية: إن توقيت وحجم أي تخفيض للجنيه المصري غير مؤكد إلى حدٍ كبير، وهو في النهاية، هو قرار سياسي للسلطات المصرية.

وأضاف سوسة، أن قرار تعويم الجنيه يعتمد إلى حد كبير على المفاوضات الجارية مع صندوق النقد الدولي، ولكنه يرى أن تخفيض قيمة الجنيه المصري في الظروف الحالية، لن يحقق المستهدف منه من جانب السلطات المصرية.

ويتوقع بنك غولدمان ساكس، أيضا أن تحصل مصر على حزمة تمويلية بقيمة 12 مليار دولار، بواقع 7 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي ونحو 5 مليارات دولار من شركاء مصر الدوليين، والإقليميين.

ومن المتوقع أن تستمر السلطات المصرية في إدارة سعر الصرف في المستقبل المنظور، ولكن ربما بمرونة أكبر، وفق سوسة.

3 أهداف رسمية من قرار تعويم الجنيه

وأوضح سوسة، أن الحكومة المصرية لديها 3 أهداف رئيسية من قرار تعويم الجنيه وهي، القضاء على السوق الموازية للدولار، وتوحيد سعر الصرف، وتقليل عمق أي خفض للجنيه المصري.

وأضاف، أن هذه الأهداف حتى تتحقق يجب توافر شرطان، الأول مرتبط بضرورة تساوي جانبي الطلب والعرض على العملات الأجنبية، والثاني هو ضمان وجود احتياطيات من العملات الأجنبية تكفي لتلبية الطلب من دون انقطاع عن النطاق المستهدف لسعر الصرف.

وفي ظل غياب هذين الشرطين حتى الآن، وفقاً لسوسة، فإن القطاع المصرفي لا يمتلك السيولة الكافية من العملات الأجنبية نتيجة تراكم الطلبات، مما سيزيد الطلب على الدولار، خاصة وأنه لا يتلقى سوى القليل من تدفقات العملات الأجنبية، التي يمررها إلى الاقتصاد.

سعر الذهب عيار 24 اليوم في مصر الاثنين 12-2-2024

ظل متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الاثنين 12-2-2024، عيار24 في محال الصاغة دون مصنعيه، ثابتا عند نحو 4057 جنيها للشراء، و4171 جنيها للبيع، وفقاً لمنصة “egypt.gold-price-today”.

سعر الذهب عيار 18 اليوم في مصر الاثنين 12-2-2024

واستقر متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الاثنين 12-2-2024، عيار 18، عند نحو 3043 جنيها للشراء، و 3129 جنيها للبيع، أمس.

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر الاثنين 12-2-2024

كما ظل متوسط سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر الاثنين 12-2-2024، ثابتا عند نحو 28.4 ألف جنيه للشراء، و29.2 ألف جنيه للبيع.

سعر الذهب عيار 21 اليوم في مصر الاثنين 12-2-2024

واستقر متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الاثنين 12-2-2024، عيار 21، وهو الأكثر مبيعا في الأسواق، عند نحو 3550 جنيها للشراء، و 3650 جنيها للبيع.

سعر الذهب اليوم في مصر الاثنين 12-2-2024 عيار 14

فيما بلغ متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الاثنين 12-2-2024، عيار 14، نحو 2367 جنيها للشراء، و 2433 جنيها للبيع، وهي نفس مستويات أسعار الأمس.

متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الاثنين 12-2-2024

سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 12-2-2024

واستقر متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 12-2-2024، رسميا، عند نحو 30.84 جنيها للشراء، و30.94 جنيها للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

فيما سجل متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين 12-2-2024، في شركات الصرافة، والبنوك، نحو 30.75 جنيها للشراء، و30.85 جنيها للبيع.

سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 12-2-2024 في السوق السوداء

وتراجع متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 12-2-2024 في تعاملات السوق السوداء، بنحو 70 قرشا مع ترقب المتعاملين لموعد صدور قرار تعويم الجنيه المصري قريبا.

وانخفض متوسط سعر الدولار في مصر اليوم في تعاملات السوق السوداء الاثنين 12-2-2024، إلى نحو 62 جنيها للشراء، و 63 جنيها للبيع، مقابل نحو 62.70 جنيها للشراء، و 63.70 جنيها للبيع، أمس.

سعر الذهب عالميا اليوم الاثنين 12-2-2024

وسجل سعر الذهب عالميا، في تداولات البورصة الأمريكية، بحلول الساعة 8:54 صباح اليوم الاثنين 12-2-2024، نحو 2024.24 دولارا للأوقية (الأونصة)، حسب مؤشر بلومبرج.

وينتعش سعر الذهب عالميا، منذ تزايد توقعات المستثمرين، باتجاه البنك المركزي الأمريكي، بتخفيض سعر الفائدة، عدة تخفيضات أولها سيكون في مارس المقبل.

وزادت أسعار الذهب عالميا، في تعاملات العام الماضي 2023، بنسبة 14% لتسجل أفضل أداء سنويا خلال 3 أعوام.

وتنتعش أسعار الذهب، مع تراجع أسعار الفائدة، الذي يدفع مؤشر الدولار للانخفاض أمام الـ 6 عملات الرئيسية المنافسة، ما يقلل من تكلفة شراء الذهب لحاملي العملات المنافسة.