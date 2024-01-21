كشفت أحدث بيانات وزارة الخزانة الأمريكية، إن الدين العام الأمريكي وصل إلى 34 تريليون دولار للمرة الأولى في التاريخ، وتتوزع ملكية هذه الديون لحكومات أجنبية وبنوك مركزية وشركات ومستثمرون.



ويشمل مستوى الدين الأمريكي، سندات الخزانة التي تصدرها وزارة المالية الأميركية وغيرها من السندات التي تحظى بإقبال كبير من المستثمرين والبنوك المركزية باعتبارها استثمارات آمنة.



وبحسب البيانات وصلت حيازات الأجانب من سندات الخزانة الأمريكية إلى 7.81 تريليون دولار في نوفمبر 2023، مقارنة مع 7.57 تريليون دولار في أكتوبر 2023، و7.4 تريليون دولار في يناير 2023.



اليابان أكبر دائن لأمريكا



ووفقا للبيانات الصادرة عن وزارة الخزانة الأمريكية، فإن اليابان تعتبر أكبر دائن للولايات المتحدة في الولايات، وحافظت بلاد الـ”ساموراي” على هذا اللقب للشهر الـ 54 على التوالي.



وبلغت قيمة استثمارات اليابان في سندات الخزانة الأمريكية خلال شهر نوفمبر 2023 نحو 1.127.5 تريليون دولار، مرتفعة عن مستوى شهر أكتوبر 2023 والبالغ 1.098.2 تريليون دولار.



ارتفعت حصة اليابان من ديون سندات الخزانة الأمريكية بين عامي، 2000 – 2023، من 534 مليار دولار إلى أكثر من تريليون دولار من ديون على الحكومة الأمريكية.



أمريكا مديونة للصين بـ782 مليار دولار



وخلف اليابان، تأتي الصين في المركز الثاني في قائمة أكبر الدول الدائنة للولايات المتحدة الأمريكية، وبحسب بيانات وزارة الخزانة الأمريكية فإن استثمارات الصين في السندات الحكومية الامريكية تبلغ نحو 782 مليار دولار، مرتفعة عن المستوى المسجل في شهر أكتوبر 2023، والبالغ نحو 769.6 مليار دولار.



ارتفعت حصة الصين من ديون سندات الخزانة الأمريكية بين عامي 2000 – 2023، من 101 مليار دولار إلى ما يقترب من 800 مليار دولار من ديون على الحكومة الأمريكية.



المملكة المتحدة ولوكسمبورج



الامر لا يقتصر على اليابان والصين فقط، لكن المملكة المتحدة تأتي في المركز الثالث في قائمة أكبر الدول الدائنة للولايات المتحدة، باستثمارات بلغت قيمتها نحو 716.2 مليار دولار خلال شهر نوفمبر 2023، لترتفع عن مستويات شهر أكتوبر من العام نفسه البالغة 693 مليار دولار.



وفي الترتيب الرابع بقائمة أكبر الدول الدائنة للولايات المتحدة، جاءت لوكسمبورج التي تدين الولايات المتحدة بنحو 371.2 مليار دولار قيمة استثمارات لوكسمبورج في سندات الخزانة الأمريكية، كما انها رفعت من هذه الاستثمارات بالمقارنة مع مستوى شهر أكتوبر 2023 والتي بلغت 345.4 مليار دولار.



وعربيا فإن الولايات المتحدة مديونية للعديد من دول الخليج على رأسها السعودية التي تبلغ استثماراتها في سندات الخزانة الامريكية إلى 128.1 مليار دولار.



فيما بلغت استثمارات دولة الإمارات في سندات الخزانة الأمريكية خلال شهر نوفمبر 2023، نحو 62.85 مليار دولار، فيما بلغت استثمارات الكويت في سندات الخزانة الأمريكية خلال شهر نوفمبر 2023، نحو 43.06 مليار دولار.